«Il treno Regionale 18711 non è stato cancellato. In accordo con la Regione ne è stata spostata la partenza da Arezzo»

Arezzo, 15 gennaio 2025 – Arriva la precisazione di Trenitalia sulla cancellazione del treno R 18711

«Gradiremmo fare alcune precisazioni in merito al treno R 18711 citato in questi giorni sui media locali.

Il treno Regionale 18711 non è stato cancellato. In accordo con la Regione Toscana ne è stata spostata la partenza da Arezzo, dalle 12.56 alle 13.10. Questo per consentire agli studenti diretti a Chiusi di arrivare a casa nel primo pomeriggio così come erano abituati a fare con l’IC 584 che a causa dei lavori sulla Prato – Bologna, ha modificato l’orario di tre ore.

Il R 18711 viaggiando sulla traccia dell’IC 584, per motivi di circolazione ed interferenza con altri treni, non può effettuatare le fermate intermedie di Castiglion Fiorentino e di Camucia-Cortona.

Gli studenti diretti a Castiglion Fiorentino e Camucia-Cortona da Arezzo possono comunque utilizzare il treno RV 4077 che parte da Arezzo alle 13.17.

Ci preme inoltre ricordare che questo provvedimento che interessa il R18711 era stato attivato anche lo scorso anno.