Guasto sulla linea Firenze-Roma, mattinata di ritardi per i treni alta velocità

Firenze, 14 gennaio 2025 – Ancora problemi sulla linea dell’altà velocità fra Firenze e Roma. Nella mattinata di oggi, 14 gennaio, dalle 9.20 la circolazione ferroviaria è stata rallentata in direzione Roma tra Valdarno e Arezzo per un inconveniente tecnico alla linea. I treni sono stati instradati sulla linea convenzionale nel tratto interessato con un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. Tecnici Rfi sono intervenuti per risolvere il guasto e, poco prima delle 11, la circolazione è tornata regolare.

Inoltre questa notte si registrano pesanti ritardi a causa degli interventi tecnici resi necessari per i danni da maltempo causati su diversi tratti della linea in Calabria. La circolazione è in graduale ripresa tra Paola e Diamante, mentre permane sospesa tra San Lucido e Paola. A partire dall'una di stanotte i treni notturni hanno accumulato ritardi anche fino a 6 ore.