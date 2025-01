Treni in ritardo a Firenze, la colpa è di un guasto allo snodo di Milano

Firenze, 11 gennaio 2025 – Un guasto allo snodo ferroviario di Milano sta creando il caos in mezza Italia. Sono interessate da ritardi e cancellazioni le linee: Milano - Genova, Milano - Bologna e Milano - Venezia. La circolazione è invece regolare sulla linea Milano - Torino.

Questo vuol dire che ci sono state ripercussioni anche sui treni ad alta velocità in partenza e in arrivo a Firenze. Diversi convogli, in pratica tutti quelli che arrivavano da Milano diretti al Sud, hanno accumulato ritardi superiori agli 80 minuti.

Tra i pendolari coinvolti nel ritardo c’è anche Matteo Renzi, atteso oggi a Firenze per festeggiare il suo 50esimo compleanno con un evento al Teatro Cartiere Carrara. "I treni da Milano sono bloccati per un guasto e hanno più di un'ora di ritardo. Si vede che Salvini è rientrato a tempo pieno al Ministero. Il nostro incontro di oggi, allora, inizia alle 12 e non alle 11", ha scritto su X il senatore di Italia Viva.