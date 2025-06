Arezzo, 19 giugno 2025 – Si è concluso Costruire il cinema, progetto per la scuola dell’infanzia

Sette Istituti scolastici del Valdarno, tra le province di Arezzo e Firenze, sono stati coinvolti nel progetto “Costruire il Cinema”, vincitore dell’edizione 2023 del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MiC e dal MiM. Il progetto, classificatosi secondo a livello nazionale per la sezione “CinemaScuola LAB – infanzia e primarie”, ha portato il linguaggio cinematografico all’interno delle scuole dell’infanzia, con laboratori pratici e percorsi di alfabetizzazione visiva pensati appositamente per i bambini e le bambine di 5 anni.

Un’iniziativa innovativa che ha visto protagonista l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini come capofila, insieme ad altri sei istituti scolastici in rete: IC Dante Alighieri, IC Magiotti, IC Marconi, IC Petrarca, IC Reggello e IC Venturino Venturi.

“Costruire il Cinema ha saputo coniugare didattica, creatività e linguaggi contemporanei, aprendo le porte dell’educazione visiva fin dalla prima infanzia,” dichiara l’Assessora alla Cultura del Comune di Terranuova Bracciolini, Sara Grifoni. Sostenere progetti come questo significa investire in un’educazione inclusiva, stimolante e all’avanguardia, capace di far crescere nei più piccoli un pensiero critico e un amore autentico per l’arte e la narrazione per immagini.”

Il progetto si è articolato in diverse fasi: laboratori creativi sul linguaggio cinematografico, attività di animazione (pixelation, stop motion, stampa rudimentale), incontri con il regista Igor Biddau – responsabile scientifico – e proiezioni cinematografiche dedicate a un pubblico 5+. Importante anche la formazione online per i docenti, finalizzata a consolidare strumenti educativi duraturi.

Fondamentale la collaborazione con il collettivo MACMA e Firenze Produzioni, con la partecipazione attiva delle Amministrazioni comunali di Terranuova Bracciolini, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Reggello e San Giovanni Valdarno, e il coinvolgimento di sale cinematografiche come Casa del Cinema di Prato e Cinema Teatro Excelsior.

“I bambini hanno potuto toccare con mano il mondo del cinema grazie alla professionalità di esperti che li hanno guidati in questo percorso con strumenti creativi e giocosi,” afferma la dirigente Luisella Orsini. Un modo per avvicinarli fin da piccoli alla fruizione consapevole delle arti visive.”

Il percorso didattico e artistico del progetto e la direzione organizzativa sono stati curati rispettivamente da Tommaso Orbi e Fulvia Orifici di MACMA, realtà che da 10 anni realizza progetti di promozione e formazione cinematografica per le giovani generazioni, in accordo con le Scuole e il responsabile scientifico Biddau, coinvolgendo realtà e professionisti specializzati in cinema e nella formazione per l'infanzia. Tra questi, le esperte di animazione Francesca Crisafulli e Magda Guidi, il docente e sceneggiatore Matteo Bianchini, l'operatrice culturale Olimpia Bonechi, l'esperta Pamela Maddaleno, autrice con la casa del Cinema di Prato del progetto Cinefilante, gli Operatori di Educazione Visiva a Scuola di nomina ministeriale Giuliana Valentini, operatrice educativa della Cineteca di Bologna, Raffaello Alberti e Luigi Nepi, docenti accademici e studiosi.