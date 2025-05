Al via il ripristino della pavimentazione in pietra in via Palazzuolo

Firenze, 3 maggio 2025 – Dal 5 maggio partiranno a Firenze i lavori per il ripristino della pavimentazione in pietra in via Palazzuolo. Fino al 25 maggio sarà chiusa la direttrice via Palazzuolo-piazza San Paolino-via di San Paolino. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da piazza Santa Maria Novella e diretti in via Palazzuolo: via dei Fossi-piazza Goldoni-Borgo Ognissanti-via del Porcellana-via Palazzuolo. Tra gli altri interventi in piazza dei Cavalleggeri, per lavori alla biblioteca nazionale, dal 5 maggio sarà attivato un cantiere nella parte destinata a parcheggio e nella corsia in adiacenza all’ingresso con restringimenti di carreggiata e divieti di transito. La mobilità sarà garantita sia per i veicoli provenienti da via Tripoli sia per quelli in arrivo dal lungarno della Zecca Vecchia sulla porzione della piazza non interessata dai provvedimenti che rimarranno in vigore fino al 31 dicembre. In borgo Stella per lavori edili con piattaforma aerea, dal 5 al 7 maggio, sarà hiuso il tratto da via dell’Ardiglione a piazza del Carmine. Il tratto via dell’Ardiglione-via dei Serragli diventerà a senso unico verso quest’ultima. Itinerario alternativo: via Santa Monaca-via dell'Ardiglione.