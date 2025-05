Controlli straordinari a Firenze, un arresto per droga e 100 persone identificate

Firenze, 17 maggio 2025 - Proseguono i controlli straordinari della polizia nel centro di Firenze, disposti dal questore per prevenire reati predatori, spaccio di stupefacenti e rintracciare cittadini stranieri irregolari, in particolare nelle aree segnalate per degrado urbano e disturbo della quiete pubblica. L’attività di questa settimana ha interessato zone come piazza Stazione, via Nazionale, via Palazzuolo, Porta al Prato, piazza Indipendenza e la Fortezza da Basso.

Nei controlli sono stati impiegati agenti delle volanti, Squadra mobile, Reparto prevenzione crimine, unità cinofile e polizia scientifica. Oltre 100 le persone identificate. Gli agenti hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati 10 grammi di cocaina e 205 euro in contanti. Trovati inoltre, a carico di ignoti, 54 grammi di hashish.

Controlli anche di tipo amministrativo: ispezionata una struttura ricettiva in via Valdegola.