Icona del benessere. Il Caffè del Tettuccio nei ’Locali storici d’Italia’

Un pezzo di storia e un’icona del benessere. Questa la descrizione del Caffè storico Tettuccio. Un luogo magico e suggestivo, fondato quasi un secolo fa, che conserva intatti gli arredi d’epoca e l’eleganza di un tempo. Domani alle 11.30, ovviamente nei locali del Caffè storico, ci sarà la cerimonia ufficiale di investitura: Il Caffè entra nel circuito dei ’Locali Storici d’Italia. Il gestore Renzo Bonelli verrà insignito nella propria città del prestigioso titolo assegnato al suo amato caffè. Il caffè è stato inserito nella guida cartacea 2025 e a nei primi giorni di maggio Borelli è andato a Cogne per partecipare all’assemblea dei soci. Qui ha ricevuto il diploma floreale e la targa che certifica l’appartenenza del caffè storico all’associazione. Renzo e il suo staff sono professionali, garbati e accoglienti: un riconoscimento sicuramente meritato.

Situato all’interno del celebre stabilimento, questo caffè è un vero e proprio monumento storico, un simbolo della Belle Époque. "Inaugurato nel giugno del 1928 – dice il sito dei Locali Storici – alla presenza del ministro delle finanze del Regno d’Italia Giuseppe Volpi di Misurata, fu splendidamente affrescato dai maestri decoratori Giulio Bargellini e Maria Biseo. La boiserie e gli specchi completano questo gioiello di architettura e arte, la cui atmosfera unica ha incantato nel corso degli anni personaggi illustri e grandi artisti, da Pirandello a Mascagni, da De Chirico a Mastroianni. Ancora oggi, dai tavolini del locale, si può ammirare il giardino degli stabilimenti termali, un’oasi di pace nel cuore di Montecatini".

Emozionato Borelli, che da 24 anni gestisce il caffè: "Mi hanno scritto una lettera bellissima per darmi questa notizia, firmata dal presidente Enrico Maganes. Quanti ricordi in tutti questi anni". Maganes ha scritto: "Sono locali come il Caffè Storico Tettuccio a dare prestigio al sodalizio e ad affermare sempre di più la missione nel segno del turismo culturale".

Al salotto buono di Montecatini, che resiste nonostante i venti della crisi che ormai da anni si sono abbattuti sulle terme di Montecatini. "Gli aneddoti da raccontare – afferma – sono centinaia, decine di personaggi vip sono stati ospiti del Caffé Tettuccio in questi anni". E continueranno ad esserci anche in futuro.

Giovanna La Porta