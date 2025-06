Riattivazione. Saline-Volterra. Verifica in corso

Per le ferrovie storiche, è in corso di verifica la riattivazione della tratta Saline-Volterra: il Mit ha chiesto una relazione a Rfi sullo stato della linea. E’ quanto si spiega in una nota dello stesso ministero delle infrastrutture. Il Mit, si precisa, "ha risposto a una interrogazione parlamentare in forma scritta relativa alle iniziative per favorire l’inserimento della tratta Saline di Volterra -Volterra tra le linee ferroviarie di interesse turistico". Nel rispondere, il Mit ha precisato che "la Fondazione Fs, che gestisce il patrimonio storico delle ferrovie nazionali, è impegnata già da tempo nel confronto con il territorio per valutare il ripristino dell’infrastruttura ferroviaria tra le stazioni di Saline di Volterra e Volterra città. In particolare, tramite Rfi, è stata avviata l’attività di monitoraggio delle proprietà al fine di quantificare le somme necessarie per il ripristino della tratta, considerato che è ancora nella disponibilità di Fs la locomotiva a vapore atta a circolare sulla linea". La riattivazione ai fini commerciali della linea Saline-Volterra, si spiega ancora, "è inserita in un allegato al Contratto di programma Mit-Rfi 2022-2026: pertanto, il gestore della rete ferroviaria avvierà uno studio per valutarne la fattibilità, analizzando le possibili soluzioni alternative e il rapporto tra costi e benefici. Nel mentre, il Mit, in attesa della conclusione degli studi, ha richiesto a Rfi una relazione sullo stato attuale della linea corredata da una stima dei costi necessari alla riattivazione".