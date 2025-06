Il palio riscopre la sua storia. Tornano i terzieri e tutti i giochi

Tutto come una volta. Il palio di San Rocco torna alle origini. Torna la sfida goliardica tra i Terzieri storici del centro di San Miniato. E tornano i concorsi che rendevano la festa il palio della città. L’associazione Tra i Binari che, organizza la 56esima edizione della manifestazione, sta lavorando con un gruppo di associazioni, cittadine e cittadini per la ricostituzione delle squadre dei tre Terzieri che da sempre dividono il centro storico: Poggighisi (Est) che comprende le contrade di Poggighisi, Pancole e Sant’Andrea. Il suo territorio si estende da Piazza XX Settembre a Porta Sant’Andrea, passando per Via Bagnoli, Via Maioli, Piazza Buonaparte; Castelvecchio: la parte più antica della città che include le contrade La Pieve e Santo Stefano. Il suo territorio è compreso tra Via Rondoni, il poggio della Rocca, l’odierna Piazza della Repubblica e via Conti; Forisporta unisce le contrade di Forisporta e Faognana. L’area copre via Conti, Piazza del Popolo, via Battisti fino a via Carducci.

Ritornano i giochi tradizionali come il tiro alla fune, la corsa coi sacchi, la spaccata dei cocomeri, ma anche il Gioco della padella (dal quale si staccano le monete con la bocca), e l’intramontabile Cucchiaio d’Argento, sfida culinaria tra i migliori cuochi di zuppa toscana e chiocciole. Il 16 agosto sarà la giornata delle competizioni: nel pomeriggio si terrà il Palio dei bambini e in serata il Palio degli adulti e delle adulte. Il 15 agosto, invece, si aprirà uffi la manifestazione con la presentazione delle contrade e la rivelazione del quadro “Premio ufficiale del 56° Palio”, realizzato dall’artista Luca Macchi. Per l’occasione, la sanminiatese Maresca Morelli ha creato le nuove casacche ufficiali per i partecipanti.