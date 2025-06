Potenziata la rete pneumologica. L’Asl: "In arrivo un nuovo medico"

VALDICECINA-VALDERASi potenzia la rete pneumologica territoriale dell’area Alta Valdicecina–Valdera con l’arrivo del dottor Antonio Fideli (nella foto), nuovo specialista in servizio agli ambulatori territoriali, le case di comunità e gli ospedali della zona. "La rete pneumologica ha due obiettivi principali: rispondere alla crescente domanda di visite specialistiche e migliorare la presa in carico dei pazienti con patologie respiratorie, in stretta sinergia con i medici di medicina generale" spiega il dottor Guido Vagheggini, coordinatore della rete per le province di Pisa e Livorno. "Con l’ingresso del dottor Fideli, abbiamo già ottenuto risultati significativi: riduzione dei tempi di attesa, rafforzamento della collaborazione con i medici di base e integrazione dei percorsi diagnostico-terapeutici. Inoltre, stiamo adottando soluzioni organizzative innovative, come la telemedicina, che migliorano la gestione dei pazienti. Collaboriamo attivamente con le pneumologie degli ospedali di Livorno, diretta dalla dottoressa Filomena Marrelli, e di Cisanello, diretta dalla professoressa Laura Carrozzi, per rendere più efficienti i percorsi di cura". Il potenziamento ha permesso di ampliare l’attività specialistica sia negli ambulatori di primo livello – situati presso il distretto di Larderello, le case di comunità di Pomarance e Pontedera e il distretto di Bientina (dove si effettuano spirometrie, emogasanalisi ed ecografie toraciche) – sia negli ambulatori di secondo livello degli ospedali di Pontedera e Volterra, dove si eseguono esami più complessi come la spirometria globale."L’obiettivo – prosegue Vagheggini – è rafforzare la prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione delle principali patologie respiratorie, con particolare attenzione ai casi cronici, garantendo una maggiore prossimità ai cittadini delle aree interne. La telemedicina sarà uno strumento chiave anche per la gestione integrata dei casi più complessi". "L’incremento dell’attività in sedi come Larderello, Pomarance e Bientina – aggiunge Laura Guerrini, direttrice facente funzione della Zona distretto Alta Val di Cecina Valdera – consente di offrire prestazioni specialistiche più vicine ai cittadini". Il dottor Antonio Fideli, laureato a Sassari e specializzato in malattie dell’apparato respiratorio a Pisa, ha maturato esperienza clinica presso la pneumologia dell’ospedale di Cisanello, anche durante l’emergenza Covid, e ha collaborato con la Fondazione Toscana "Gabriele Monasterio".