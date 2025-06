Sete sois sete luas fa 33: "Il festival più longevo"

PONTEDERAPortogallo, Brasile, Capo Verde, Francia, Andalusia, La Réunion e così via. Tra i concerti sul battello Andrea da Pontedera, le degustazioni e gli spettacoli al Centrum di viale Rinaldo Piaggio prende il via domenica 22 giugno la 33esima edizione del Festival Sete Sois Sete Luas. Domenica il primo appuntamento alle ore 19 con lo spettacolo aereo e comico "Shake, Shake, Shake" della compagnia catalana Pakipaya: una performance acrobatica che unisce comicità e poesia per grandi e piccoli. A seguire cena degustazione preparata dallo chef portoghese Vicente Grenho, per un’esperienza che unisce arte e sapore, con il famoso "bacalhau dorado". Previsti anche tre concerti sul battello Andrea da Pontedera: domenica 6 e lunedì 7 luglio con partenza dai canottieri e poi sabato 12 luglio con partenza dal Parco fluviale de La Rotta.

"Siamo contenti di dare il via al festival più longevo della Valdera e di continuare questo meraviglioso viaggio – le parole di Marco Abbondanza, direttore del festival – un viaggio che attraversa tutto il Mediterraneo, così ricco di arte, musica e cultura ma purtroppo anche protagonista di tensioni e guerra. Con questo ricco calendario di appuntamenti vogliamo lanciare un messaggio di energia e speranza".

Tutti gli appuntamenti dal 22 giugno al 18 luglio si possono consultare sul sito web del Festival. "Sono tutti questi eventi di qualità, di ampio respiro internazionale – così l’assessora Sonia Luca – che raccontano realtà e territori lontani che grazie a queste iniziative tanto lontani non sono più. Grazie al Festival per riproporre un cartellone così ricco. Presto proseguiremo anche quel percorso di rivalorizzazione del Villaggio Gramsci attraverso murales che raccontano le gesta e le esperienze di pontederesi o di chi è passato da Pontedera".

L’assessore alla cultura Francesco Mori, in occasione della conferenza stampa di presentazione, ha ricordato come questi eventi si vanno ad inserire in un cartellone di appuntamenti estivi quest’anno ricco e variegato in città.

l.b.