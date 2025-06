11Lune, un luglio di stelle a Peccioli: "Grande spettacolo per tutti"

11Lune 2025 a Peccioli torna a svelarsi per il mese di luglio come un festival di avanguardie e di grande appeal, un punto di riferimento ricco di appuntamenti che intrecciano teatro, musica, giornalismo e performance contemporanee, con protagonisti di primo piano del panorama culturale italiano. Tra i nomi in cartellone spiccano ospiti del calibro di Stefano Massini, Anna Foglietta, Paolo Jannacci, Vasco Brondi, Edoardo Leo, Enrico Brignano, Umberto Tozzi, Paolo Hendel, i Waterboys e Marco Bonini.

La rassegna all’Anfiteatro Fonte Mazzola e al Triangolo Verde di Legoli si apre il 2 luglio con De Bergerac di Michele Santeramo, una rilettura originale della storia di Cyrano, dove Edoardo Leo interpreta un Cirano ribelle alla ripetizione della propria storia, affiancato da Anna Foglietta e Marco Bonini.

Segue poi il consueto e atteso weekend in collaborazione con Il Post, il 4 e 5 luglio: venerdì si esibiranno i leggendari Waterboys (unica data italiana), mentre sabato sarà la volta di Vasco Brondi con uno speciale concerto tra brani nuovi e storici. Accanto ai concerti, incontri e rassegne con Luca Sofri, Francesco Costa e gli autori del Post tra informazione, musica e cultura pop. La collaborazione con Il Post prosegue anche con il workshop di giornalismo dal 7 al 13 luglio, e con la semifinale del Premio Vero il 9 luglio, dedicato ai migliori libri giornalistici dell’anno.

Enrico Brignano salirà sul palco l’8 luglio con Bello di mamma!, un monologo ironico sulla ricerca di serenità in tempi complicati, mentre il 12 luglio sarà la volta della prima edizione di Ayura Roots of Sound, un festival di musica elettronica e arti performative al Triangolo Verde di Legoli.

Il 17 e 18 luglio tornano le Notti dell’archeologia, con visite multimediali al sito di Colle Mustarola e accompagnamento musicale dell’Accademia Musicale Alta Valdera.

Il 21 luglio sarà il giorno di Umberto Tozzi, in una tappa del suo tour d’addio alle scene, "L’ultima Notte Rosa", mentre il 23 luglio Paolo Hendel interpreterà Il contrabbasso di Süskind, accompagnato dall’orchestra de I Solisti Veneti.

Il festival si chiude il 31 luglio con Stefano Massini e Paolo Jannacci tornano insieme con L’officina delle storie, uno spettacolo che unisce musica e parole per raccontare la forza e il potere dell’immaginazione.

"Siamo competitivi con realtà più grandi di noi - ha detto il sindaco Renzo Macelloni - a Peccioli esiste un valore di esperienze, un percorso che da anni è arte, architettura, rigenerazione urbana e valorizzazione, con un’unica committenza pubblica".

Ile.Pis.