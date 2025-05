Non solo teatro Due giorni luminosi e fragili

Due giorni tra arte, laboratori e riflessione animeranno il Teatro Era sabato 24 e domenica 25 maggio per l’evento conclusivo di "Luminoso Fragile - Come la luna a mezzogiorno", ideato e curato dall’Accademia dell’Incompiuto con il sostegno del Comune di Pontedera e della Great globe foundation. La giornata di sabato inizierà alle 10 e proseguirà fino alle 19.30 con Corpi in gioco, un laboratorio condotto da Claudia Melli. Contemporaneamente all’esterno del teatro, andrà in scena Art: in teatro e in natura, un laboratorio condotto da Elena Franconi in collaborazione con l’Associazione culturale Il Forasacco.

Negli stessi orari, il Circolo fotografico Crec Pontedera proporrà un laboratorio alle ore 14.30 nella Sala Fabbri si terrà Cantiere Calvino a cura del bibliotecario Enrico de Magistris. Alle ore 15, nella Sala Cieslak, Canto in fascia per un incontro guidato da Vicente Cabrera, seguito da Piccolo canto, il percorso realizzato con le scuole di Pontedera, Ponsacco, Fornacette e Buti nell’ambito del progetto P.E.Z. Alle ore 16, torna nella Sala Fabbri Paesaggi di donne, laboratorio condotto da Valentina Pulcinelli e Ilaria Olimpico, in parallelo Felicita Marcelli guiderà il laboratorio di Canto polifonico, proseguendo alle ore 17.30 con Calvino in città a cura di Silvia Bruni dell’Associazione Junco assieme al Coro dell’Accademia musicale di Pontedera e dalle ore 18.30 Jorge Romero Mora condurrà l’Incontro di canti e balli afrocolombiani, esplorando stili tradizionali nati dall’incontro tra culture africane, indigene e creole delle coste colombiane. Tutto terminerà domenica alle ore 18 con Luminoso Fragile, lo spettacolo finale del progetto con un gruppo composto di non professionisti accompagnato da artisti dell’Accademia dell’Incompiuto in uno spettacolo impreziosito da nuove canzoni e musiche originali composte e arrangiate da Camilla Sandri Bellezza, Felicita Marcelli, Jorge Romero Mora, Mario Biagini, Martin Cottet Palma, Silvia Rubes e Vicente Cabrera assieme alla JuniOrchestra e il Quartetto errante dell’Accademia musicale Pontedera, diretto da Ellie Young fino a concludere alle ore 20, l’incontro Luminose e fragili le parole, un’occasione per riflettere insieme sul percorso compiuto e immaginare le sue possibili evoluzioni future.