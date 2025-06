Tumori al seno, il seminario: "Collaborazione indispensabile"

PONTEDERAL’associazione Non più sola sale in cattedra per parlare di tumori al seno. Succede a Pontedera dove la Odv Non più Sola, da anni a fianco delle donne con tumore al seno in Valdera e Alta Val di Cecina, ha coordinato un seminario informativo sul Centro Senologico ospedale Pontedera -Volterra per gli studenti del secondo e terzo anno della Scuola Infermieri di Pontedera.

Alla presenza di circa 75 ragazzi si sono avvicendati cinque interventi introdotti da una breve presentazione della presidente Laila Gabbrielli. Hanno preso la parola Serena Turini, Sabina Buti Breast nurse, Diletta Cavallero radiologa senologa, Laura Roveda responsabile chirurgia senologica, Luigi Coltelli responsabile oncologia medica spiegando sia le rispettive professionalità, ma anche il significato e l’importanza di lavorare in un percorso curativo che vede un team di alta competenza interagire nella lotta contro il tumore al seno secondo le indicazioni.

"Si tratta – raccontano dall’associazione che ha sede a Pontedera – di una prima esperienza di collaborazione con la Scuola per fornire gli strumenti conoscitivi su uno dei tanti percorsi che animano l’ospedale e lo arricchiscono di interazioni professionali e umane".

"I risultati per una guarigione completa dal tumore al seno, infatti, raggiungono livelli molto alti là dove il team medico/ sanitario della Breast Unit vede la piena collaborazione tra tutti i suoi componenti, associazione compresa, a totale vantaggio per la salute della donna", conclude l’associazione.