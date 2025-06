Un festival estivo a misura di tutti. Ecco "Ma la notte sì" a Capannori

Biglietti a costi più bassi della media nazionale, un big della musica leggera nel 2026 ed un programma a 24 carati, con artisti del calibro di Enrico Brignano, Lucilla e Marco Masini: per il cantante e show-man fiorentino quella di Capannori sarà la prima data del suo tour nazionale.

E’ ciò che è emerso dalla conferenza stampa di presentazione della kermesse dell’estate capannorese "Ma la notte sì" che si svolgerà nei terreni dietro il palazzo del municipio, alla presenza di Sandro Giacomelli, uno dei soci fondatori di "LEG", che si è recentemente aggiudicata il bando per l’organizzazione di questi eventi per i prossimi tre anni, Gianluca Del Carlo, direttore artistico del festival e dell’assessora alla Cultura, Claudia Berti.

Il format è invariato, con spettacoli gratuiti ed altri a pagamento, con la novità di alcune serate dedicate alle famiglie. Si parte sabato 14 giugno con il primo dei tre eventi ad ingresso a pagamento che vedrà protagonista Enrico Brignano, con il nuovo spettacolo "Bello di mamma". Lo spettacolo ci farà ritrovare in mezzo alle bugie e alle preoccupazioni di questo tempo. Rintracciare la strada che conduce alla serenità o, quanto meno, un antidoto che porti con sé la consapevolezza di cui abbiamo bisogno.

Il secondo evento a pagamento è in programma giovedì 26 giugno, con il "Lucilla show", una serata di divertimento per tutti i bambini. Lontana "anni luce" dai format televisivi freddi e stereotipati, Lucilla è un’esplosione di colori, musica e dolcezza, una fatina che educa divertendo ed ha conquistato milioni di piccoli cuori con canzoni, balli e storie piene di energia e fantasia. Marco Masini che inizierà proprio da Capannori il suo "Ci vorrebbe ancora il mare", sarà protagonista del terzo evento a pagamento, in calendario venerdì 4 luglio.

Sette sono gli eventi gratuiti, tra musica, cover band, dj set e teatro. Il primo sarà domenica 15 giugno con DB DAYS Band-Live Music "40 anni in una sera"; si proseguirà il 19 giugno con "Improvvisazione teatrale" e il 20 con la serata di Radio Mitology con djset 70/80, vocalist, music live show e animazione. Si andrà avanti il 21 giugno con "8816" Tribute band", goliardico tributo adolescenziale ad 883 & Max Pezzali; il 22 giugno con "Groove celebration live music"; il 27 dj set "Miwa Big Bands" e il 28 con "A Tutto Volume Fest- live music".

L’assessora Berti ha spiegato: "Una proposta variegata alla portata di tutti e con un livello artistico di elevata qualità".

Massimo Stefanini