Destinazione mare: da Arezzo parte il servizio estivo per Rimini e Riccione targato Tiemme e Autolinee

Arezzo, 11 giugno 2025 – Un progetto che unisce sostenibilità, sicurezza e visione integrata del trasporto pubblico. Torna anche per l’estate 2025 il collegamento bus diretto tra Arezzo, Rimini e Riccione, un’iniziativa che ha fatto registrare ottimi riscontri e che, da sabato 14 giugno, riprenderà a pieno regime con corse giornaliere fino a settembre.

Il servizio è frutto della sinergia tra Tiemme e Autolinee Toscane, nata per rispondere concretamente alle esigenze di una mobilità moderna, accessibile, attenta all’ambiente e ai bisogni delle comunità.

Il servizio è stato presentato questa mattina, mercoledì 11 giugno, presso la sede di InformaGiovani Arezzo, in Piazza Sant’Agostino 8. Erano presenti alla conferenza stampa Alessandro Casi, assessore alla mobilità del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi, assessore alle politiche giovanili del Comune di Arezzo, Guido Delmirani, presidente di Tiemme Spa, Luca Nicchi, responsabile esercizio sede operativa di Arezzo di Autolinee Toscane.

Il servizio. Anche quest’anno i fiori all’occhiello dell’iniziativa sono l’integrazione del biglietto con i bus urbani del bacino di Rimini – compreso il Metromare per Riccione – e la possibilità di raggiungere facilmente le spiagge romagnole grazie allo shuttle gratuito prenotabile via app.

In più, la fermata dedicata ad Aquafan e Oltremare, offre ai giovani e alle famiglie una soluzione perfetta per vivere una giornata di svago e relax, senza il pensiero dell’auto e del traffico. La linea verso la Romagna. Quotidianamente è prevista la partenza alle 7,00 da Arezzo (via Monterchi / Sansepolcro / E45 / autostrada A14) per Rimini con arrivo in via Fada/Centro Studi. In collaborazione con Start Romagna, il biglietto Tiemme / at sarà integrabile con il titolo di viaggio bus urbano del bacino di Rimini dando diritto al viaggiatore di poter fruire dei trasporti locali (bacino urbano 900 di Rimini) oppure spostarsi con la Metromare da Rimini a Riccione.

Inoltre Start Romagna mette a disposizione uno shuttle urbano gratuito con destinazione spiagge di Rimini, prenotabile in anticipo tramite app, per un massimo di 5 persone a prenotazione. Effettuata la fermata a Rimini, la linea prosegue, via autostrada A14, per Riccione Aquafan / Parco Oltremare con arrivo previsto alle 9.55.

La partenza per il rientro ad Arezzo è prevista alle ore 18 dall’Aquafan e alle 18.25 da Rimini con arrivo a destinazione alle 20.55. Orari. La partenza da Arezzo avviene ogni giorno alle ore 7.00 dal Terminal di fronte alla Stazione Fs. Prevista, alle 7.05, anche la fermata nella zona dello Stadio di Arezzo. Il viaggio prosegue via Monterchi con fermata alle 7.25 in località Le Ville, di fronte alla Chiesa, e Sansepolcro con fermata al bar Santioni alle 7.40. L’arrivo è previsto – via E45 – in via Fada / Centro Studi di Rimini alle 9.30. Arrivo previsto all’ Aquafan/Oltremare alle 9.55. La corsa di ritorno partirà dall’Aquafan/Oltremare alle 18.00, alle 18.25 da Rimini/Centro Studi con arrivo ad Arezzo alle 20.55. Anche in questo caso sono previste le fermate intermedie di Sansepolcro (20.15), Monterchi - Le Ville (20.30) e Arezzo zona Stadio (20.50).

Tariffe. Biglietti a partire da 9,99 euro. Prenotazione obbligatoria collegandosi al sito tiemmespa.it, nella sezione “I nostri servizi/Linee Mare”, o attraverso la App Tiemmespa oppure nei punti vendita autorizzati. Per gli abbonati at, inoltre, sono previsti scontri pari a 2 euro sul prezzo intero, acquistando il ticket presso la biglietteria di Arezzo. Il servizio è svolto con autobus Gran Turismo, dotati di sedili ergonomici e spaziosi, ideali per viaggi lunghi, sedili reclinabili, ampio spazio per le gambe e aria condizionata.

“Il ritorno del collegamento diretto tra Arezzo, Rimini e Riccione – hanno dichiarato gli assessori Alessandro Casi e Federico Scapecchi - rappresenta un esempio concreto di come si possano coniugare mobilità sostenibile, accessibilità e attenzione alle esigenze in particolare dei giovani per i quali rappresenta non solo un’opportunità di svago e turismo, ma risponde anche a una visione più ampia di mobilità integrata e sicura.

La possibilità di viaggiare in modo comodo e conveniente verso le principali località della riviera romagnola rappresenta un modello virtuoso per la cui attuazione ringraziamo in particolare Tiemme, Autolinee Toscane e Start Romagna. Continueremo a sostenere iniziative che promuovano una mobilità moderna e attenta all’ambiente, contribuendo al benessere dei cittadini e alla qualità della vita nel nostro territorio”.

"Siamo in sintonia – ha dichiarato Gianni Bechelli, presidente di at - con l'idea che ispira questo collegamento: sostenibilità, sicurezza e sviluppo della mobilità pubblica sono centro del nostro servizio quotidiano. In questo caso il target diventa più turistico e l'auspicio è quello di fare ancora meglio dello scorso anno, coinvolgendo giovani e non in un modo di muoversi all'insegna del trasporto pubblico a cui dedichiamo numerosi progetti per tutta l'estate".

“Siamo molto soddisfatti di confermare e rilanciare questo servizio anche per il 2025 – ha dichiarato Guido Delmirani, presidente di Tiemme Spa –. La positiva collaborazione tra enti pubblici e aziende del territorio dimostra che è possibile costruire una mobilità moderna, integrata, sicura e sostenibile.

Non ci limitiamo a trasportare persone, ma mettiamo in circolo un’idea di mobilità che guarda al futuro, alle sfide ambientali e sociali, e che valorizza il territorio con soluzioni intelligenti ed efficaci”.