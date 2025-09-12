Noto imprenditore muore a 40 anni, addio a Maicol Zani

Pistoia, 13 settembre 2025 – Un volto conosciuto, nel mondo della ristorazione e dell’edilizia, che si è spento a soli 40 anni. La comunità montalese, e non solo, piange la scomparsa di Maicol Zani che ha lasciato l’intera collettività sgomenta. In passato ha gestito un’attività particolarmente conosciuta sulla nostra collina come i laghi di pesca sportiva de «I Lagoni» in via di Sammommè poco sopra il Signorino, mèta particolarmente ambita nei giorni di gran caldo.

Lì aveva avuto in gestione la struttura per un periodo, unendo il fresco del luogo all’attività di pesca con bar e pizzeria sempre aperti durante l’estate: terminato il periodo lì, si è dato ad altro, entrando nel mondo dell’edilizia come libero professionista. Indubbiamente un capitolo nuovo da affrontare con passione e dedizione con sfide importanti da superare. Un lutto che ha colpito nel segno chi lo conosceva a Montale, dove viveva con la madre e il fratello. Lascia anche la fidanzata. I funerali si terranno stamani alle 10 nella chiesa di San Giovanni Evangelista, in piazza Matteotti.

S.M.