ViviParco, un mese di eventi. Musica, arti, danza e cultura nel polmone verde dei pisani

Luca Barbarossa, Maurizio Baglini, Marina Mulopulos Stefania Divertito. Sono questi alcuni nomi della rassegna Viviparco (1 luglio-1 agosto) che prende linfa da decine di eventi culturali-ambientali dove musica, libri, teatro, fotografia e danza dialogano con l’ambiente, alla ricerca di una sinergia tra le bellezze artistiche e naturali. Le iniziative partono martedì 1 luglio alle 18, sotto la direzione artistica di francesca Petrucci, alla Villa Giraffa prima con l’inaugurazione della mostra ‘Istanti, attimi di vita selvaggia’, di Valter Bernardeschi. Venerdì 4 luglio musica e storia, grazie al Festival Toscano di Musica Antica che porta alla Villa del Gombo il pianista Maurizio Baglini che suonerà Liszt con il pianoforte utilizzato dal noto compositore durante la sua permanenza a Pisa. Martedì 8 luglio alle 18.30 nel giardino di Villa Giraffa spazio al dibattito ed alla scienza con ‘Gli allevamenti e la sfida della sostenibilità’, protagonisti i professori Andrea Serra, Marcello Mele ed il presidente del Parco Lorenzo Bani. Venerdì 11 luglio musica al tramonto nella cornice della spiaggia del Gombo, che ospita Pigra, il concerto del Marina Mulopulos quartet, alle 17.30 appuntamento al centro visite per il trasferimento. Martedì 15 luglio alle 18.30 nel giardino di Villa Giraffa Marco Martinelli, scienziato e divulgatore, racconterà i meccanismi dell’attrazione in ‘La chimica dell’amore’. Il concerto di Luca Barbarossa è il 31 luglio. "La ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura è il punto centrale della manifestazione arrivata alla quarta edizione che vedrà alternarsi negli spazi di Villa Giraffa con il suo giardino e di Villa del Gombo con la sua spiaggia musicisti, scienziati, scrittori, artisti, ballerini - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani. Tra le novità di quest’anno tutti i martedì ci sarà ‘Gusta il Parco". "La rassegna ViviParco, nata per valorizzare la relazione uomo – natura e proporre stimoli e riflessioni che alimentino nuova conoscenza, presenta un bel calendario di appuntamenti anche per l’edizione 2025. La rassegna, che ha il sostegno della Fondazione Pisa, offre anche l’occasione di conoscere e esplorare i tanti ‘luoghi’ del Parco": dice Maurizio Sbrana, consigliere della Fondazione Pisa. "Tra gli importanti appuntamenti che costellano l’estate pisana e che si inseriscono in una più ampia visione integrata di promozione turistica sostenibile del nostro contesto territoriale, si distingue ‘ViviParco’": commenta Paolo Pesciatini, assessore del Comune. Il programma completo è su: parcosanrossore.org.

Carlo Venturini