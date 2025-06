ViviParco concerto evento di Barbarossa

A luglio Pisa ospita ViviParco, la rassegna culturale-ambientale che unisce musica, libri, teatro, fotografia e danza nel Parco di San Rossore, con l’obiettivo di creare un dialogo tra arte e natura e promuovere un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente.

Il momento clou sarà giovedì 31 luglio con lo spettacolo-concerto di Luca Barbarossa all’ex villa presidenziale del Gombo. Il cantautore romano, noto per l’attenzione ai temi ambientali e sociali, racconterà la sua carriera tra canzoni, aneddoti e riflessioni in un’atmosfera raccolta e intima. Con oltre quarant’anni di carriera e tredici album, Barbarossa offrirà un viaggio emotivo e personale. L’ingresso è gratuito; il trasporto in navetta dal centro visite di San Rossore all’ex villa costa 7 euro (andata e ritorno). La navetta partirà alle 17:30 e lo spettacolo inizierà intorno alle 19. I posti sono limitati, prenotazioni sul sito ufficiale del Parco.

"Siamo felici di avere Luca Barbarossa a ViviParco", commenta Lorenzo Bani, presidente del Parco. "Le sue canzoni emozionano e invitano a riflettere". Il programma completo sarà presentato lunedì e la rassegna è sostenuta da Fondazione Pisa e Regione Toscana.

L’evento punta alla sostenibilità: posti limitati, amplificazione minima e spettacoli al tramonto con luce naturale per rispettare l’ambiente.

Info e prenotazioni: [email protected], tel. 3479021706.