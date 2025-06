Comicità sul palco di ViviFortezza: "Vieni a vivere con me" di Canini

Musica, comicità, festa. Per la seconda parte di giugno, la programmazione di ViviFortezza propone una ricetta a base di divertimento, a partire dallo spettacolo di Jonathan Canini ‘Vieni a vivere con me’ (inizio alle 21.15) di giovedì 19. Il comico toscano racconterà, attraverso fatti realmente accaduti, monologhi esilaranti e straordinarie disavventure, le difficoltà in cui si imbatte chi va a vivere da solo per la prima volta. Biglietto su Ticket One. Venerdì 20 alle 21.30 il tema della serata sarà invece uno straordinario connubio tra jazz, elettronica e rap. Prima il live del collettivo Slowwax, poi il concerto dei milanesi Studio Murena, che negli anni hanno collaborato, tra gli altri, con Luca Guadagnino, Dardust e Noyz Narcos e aperto i concerti di Red Hot Chili Peppers, Jamiroquai, Skunk Anansie, Primal Scream, Battles e Nu Genea. A seguire, ci sarà il dj protagonista delle notti toscane Antonio Marki. Tutta dedicata alla musica degli anni Novanta e Duemila, la serata di sabato 21, con il Revival party di 90 special a partire dalle 21.30. Da martedì 24 a venerdì 26 sarà quindi la volta della seconda edizione della rassegna Siena Suona, il festival dei musicisti senesi. Una preziosa occasione per le band cittadini di esibirsi dal vivo e farsi conoscere dal pubblico. Il 24 si esibiranno i Bulls, gli A Tra Poco e i Panda Pakse. Il 25 sarà il turno di Simone Rocchi, Provvedi e Migliorini. Chiuderanno il 26 SoloGemma, Jigamma e Maghi di Ozzy. Le serate avranno inizio alle 21. Sabato 27, sul palco del main stage arriverà quindi l’eclettica Mille, già frontwoman dei Moseek che spazia tra l’electro swing e il pop d’autore, che nella sua attività concertistica ha aperto i concerti di Max Gazzè e Carmen Consoli. Prima di lei ci sarà il concerto di Isotta, che porterà sul palco il suo pop contemporaneo. Domenica 28 in Fortezza prenderanno vita le atmosfere sognanti e sintetiche di Makossa. In apertura della serata, alle 21.30, si esibirà il duo Planet Opal e prima ancora, alle 19.30, sul palco del bastione San Domenico sarà il momento dell’esibizione del pianista e producer Pietro Spinelli, in arte Cucina Sonora. A parte lo spettacolo di Jonathan Canini, tutti gli altri eventi sono a ingresso gratuito.

Riccardo Bruni