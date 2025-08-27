Via ai test di ammissione: "Rendiamo l’esperienza qualcosa di unico"

Pisa sta ricominciando ad accogliere giovani da tutta Italia che vogliono mettere piede nei tre atenei cittadini. Da oggi alle 15 il Polo ‘Porta Nuova’ accoglierà i partecipanti alle prove scritte del concorso di ammissione alla Scuola Sant’Anna. I primi test per i futuri studenti di Ingegneria industriale e dell’Informazione. Poi, il primo settembre alle 14.30 sarà il turno di Agraria e Biotecnologie Vegetali e l’area di Scienze Sociali, per concludere gli scritti il giorno dopo, il 2 settembre sempre alle 14.30 con la prima prova per Medicina.

Con il concorso di ammissione della Sant’Anna torna anche l’iniziativa ‘Pisa accoglie il talento’, il programma di benvenuto ai candidati al primo incontro in città. La Sant’Anna offrirà il rimborso delle spese di viaggio tenuto conto delle fasce di reddito previste dal bando di concorso. Inoltre, saranno previste iniziative per rendere la permanenza un’esperienza da ricordare: per i candidati e loro accompagnatori ci saranno agevolazioni per soggiornare in strutture convenzionate oppure nei collegi della Scuola, oltre a opportunità per conoscere meglio le ricchezze artistiche di Pisa.

"Le iniziative - ci tiene a precisare la Scuola Sant’Anna - sono state pensate per far sentire tutti i candidati ospiti attesi e benvenuti, e per contribuire ad ampliare il numero di studentesse e di studenti di talento che scelgono Pisa per costruire il proprio futuro".

Mar. Fer.