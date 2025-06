Scuola di Orientamento Universitario: Sant'Anna e Normale ospitano 180 giovani

Pisa, 23 giugno 2025 - Prende il via l’edizione 2025 della Scuola di Orientamento Universitario, un'importante occasione di avvicinamento alla realtà accademica per 180 studentesse e studenti al termine del quarto anno delle scuole superiori. L’iniziativa, promossa congiuntamente dalla Scuola Normale Superiore e dalla Scuola Superiore Sant’Anna, rappresenta un momento decisivo per favorire il confronto, la riflessione e la scoperta di nuovi interessi e per sostenere le nuove generazioni verso una scelta matura e consapevole degli studi universitari. Il programma della Scuola di Orientamento Universitario prevede due appuntamenti: dal 24 al 27 giugno 100 studenti parteciperanno al primo corso in programma presso la Scuola Superiore Sant’Anna; dal 13 al 16 luglio altri 80 studenti frequenteranno il secondo corso in programma alla Scuola Normale Superiore. La Scuola di Orientamento Universitario si avvale per la prima volta del contributo di ‘MERITA, la rete per il talento’ il progetto finanziato con fondi PNRR che ha l’obiettivo di supportare gli studenti meritevoli nel loro percorso accademico e professionale. La rete di MERITA è composta da cinque prestigiose istituzioni accademiche italiane: Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (capofila), Scuola Normale Superiore, Collegio Superiore dell’Università di Bologna, Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova e Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza Università di Roma. Lezioni, tavole rotonde e laboratori per un percorso formativo sui grandi temi del nostro tempo Le attività in programma, completamente gratuite, includono lezioni frontali, tavole rotonde, laboratori tematici, graduate talks, progettati congiuntamente dalla Scuola Normale Superiore e dalla Scuola Superiore Sant’Anna. Il percorso formativo si sviluppa su argomenti di grande attualità e rilevanza scientifica e sociale: dalle energie rinnovabili alle migrazioni, dalla regolazione dell’innovazione in sanità digitale alla misurazione del benessere, passando per i modelli matematici, la biodiversità, la filosofia e le sfide della democrazia. Attraverso un approccio multidisciplinare e interattivo, le studentesse e gli studenti avranno l'opportunità di confrontarsi con la ricerca di frontiera, di esplorare diverse aree del sapere e di orientarsi in modo critico e consapevole verso il proprio futuro accademico. L’esperienza della vita collegiale Durante il soggiorno, le studentesse e gli studenti vivranno a stretto contatto con la comunità accademica, immergendosi nell’esperienza collegiale delle due istituzioni. Questo contesto stimolante favorirà il confronto, la crescita personale e l’approfondimento delle proprie aspirazioni. La Scuola di Orientamento Universitario si conferma così come un’importante iniziativa per avvicinare le nuove generazioni al mondo universitario, offrendo strumenti utili per affrontare con consapevolezza le scelte future. La collaborazione tra Scuola Normale e Scuola Sant’Anna sottolinea il comune impegno nel promuovere l’eccellenza formativa e nel sostenere i giovani nel loro percorso di crescita formativa e intellettuale. “Sebbene la Scuola di Orientamento Universitario abbia una storia ormai più che ventennale, le ragioni per fornire gli strumenti per orientarsi consapevolmente nella complessa scelta universitaria non sono certo venute meno oggi. Gli incontri con docenti e ricercatori, le testimonianze professionali degli ex allievi ed il confronto diretto con le allieve e gli allievi della Scuola Sant’Anna e della Scuola Normale permetteranno ai partecipanti di comprendere meglio i propri interessi ed attitudini, aiutandoli a scoprire le motivazioni verso la scelta del percorso universitario” dichiara Edoardo Bressanelli, Pro-Rettore all’Orientamento e alla Mobilità Sociale della Scuola Superiore Sant’Anna. “È un'occasione unica che darà la possibilità a 180 studentesse e studenti provenienti da tutta Italia di essere ospitati da due delle più prestigiose realtà universitarie italiane e di sperimentare ciò che significa studiare in un ambiente comunitario e collegiale, fatto di scambi e di ricerca”, dice Stefania Pastore, Delegata orientamento della Normale. “Si è voluto pensare a una struttura il più possibile aperta e interattiva: con lezioni frontali, che daranno a ragazze e ragazzi la possibilità di orientarsi nella pluralità dei percorsi universitari, di ascoltare lezioni di materie e argomenti diversi e di conoscere e interagire con studiose e studiosi di altissimo livello, ma anche di arrivare alla prova con laboratori e seminari. Vogliamo stimolare curiosità, accendere scintille e nuovi interessi ma anche farli entrare nel vivo della vita scientifica e di comunità di queste due grandi 'scuole universitarie a ordinamento speciale' che rappresentano un unicum nella realtà universitaria italiana”.