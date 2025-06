Grande partecipazione al primo Tavolo sulle Politiche Giovanili della Toscana

Pisa, 20 giugno 2025 - Un importante passo avanti per le politiche giovanili in Toscana. Dopo un lungo percorso promosso dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Pisa, che ha portato alla firma del Protocollo d’Intesa sulle Politiche Giovanili da parte di ben 22 Comuni, tra cui recentemente anche Pisa, si è tenuto ieri, presso le Terme di Casciana, il primo Tavolo sulle Politiche Giovanili in Toscana. All'incontro erano presenti rappresentanti di 19 amministrazioni comunali, la Provincia di Pisa e la stessa Consulta Provinciale, segno concreto di una volontà condivisa di mettere al centro i giovani nelle agende politiche locali.

L’istituzione di questo Tavolo rappresenta un momento storico: per la prima volta in Toscana si apre un confronto strutturato tra istituzioni locali e rappresentanze giovanili, con l'obiettivo di costruire politiche pubbliche partecipate, coordinate e realmente rispondenti ai bisogni delle nuove generazioni.

Durante l’incontro, Giulio Birindelli, già Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Pisa, è stato eletto presidente del Tavolo sulle Politiche Giovanili. Nel suo intervento, Birindelli ha ribadito “l’importanza di questo Tavolo, che deve essere percepito come luogo di ascolto e di progettazione di politiche di coesione tra i Comuni per l’attuazione delle politiche giovanili, educative e culturali tra le parti”.

Contestualmente alla sua nomina, Birindelli ha indicato anche le prime figure operative del Tavolo: vicepresidenti saranno Francesca Mori, Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Cascina, e Alessio Pergolesi, consigliere comunale di Montescudaio. Sono stati inoltre nominati referenti zonali: Annalisa Buti, consigliera di Santa Croce sull’Arno, con delega alla Zona del Cuoio e al Valdarno, e Giulia Paoletti, consigliera di Monteverdi Marittimo, con delega alla Val di Cecina.

Numerosi gli interventi istituzionali a sostegno dell’iniziativa. Paolo Mori, sindaco di Casciana Terme Lari, ha espresso la propria soddisfazione per l’avvio del percorso proprio nel suo Comune: “Ringrazio la Consulta per aver scelto il nostro territorio come punto di partenza di questo cammino importante per i giovani e per le comunità locali". Matteo Arcenni, sindaco di Terricciola, ha sottolineato: “È fondamentale dare voce ai giovani, e la scuola è il canale più efficace per farlo. In particolare, dobbiamo garantire che anche le piccole comunità della Provincia non vengano dimenticate”.

Alberto Ferrini, sindaco di Castelnuovo Val di Cecina, ha aggiunto: “I giovani meritano il nostro sostegno e la nostra fiducia. Ringrazio la Consulta per non aver lasciato indietro nessun territorio, neppure quelli più piccoli o più lontani".

"La nascita di questo Tavolo è la dimostrazione che i giovani possono non solo partecipare, ma anche promuovere processi reali di cambiamento nelle politiche pubbliche,” afferma Birindelli. “Ora l’impegno è continuare questo lavoro in modo stabile, allargandolo ad altri territori e coinvolgendo sempre più attivamente ragazze e ragazzi nella progettazione del loro futuro”.

Il percorso proseguirà con nuove tappe territoriali, incontri di co-progettazione e la definizione di strumenti condivisi per l’attuazione delle politiche giovanili nei diversi Comuni aderenti.