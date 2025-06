Lungarno Romantico, la letteratura inglese dell'Ottocento ispirata alle atmosfere pisane

Pisa, 23 giugno 2025 - Un pomeriggio all’insegna della cultura, della poesia e della scienza, ispirato alle atmosfere pisane che nell’Ottocento incantarono grandi figure della letteratura inglese come George Byron, Mary Shelley e Percy Bysshe Shelley. È questo lo spirito di “Lungarno Romantico”, l’incontro che si terrà a Pisa il prossimo 25 giugno 2025, alle 17, con ingresso libero fino a esaurimento posti nel Giardino della Chiesa di San Sisto in Corte Vecchia, che per la prima volta ospita un evento aperto al pubblico dopo una prima fase di riqualificazione. Il progetto "Giardini Condivisi San Sisto" promosso e guidato da Don Salvatore Glorioso con il sostegno del Consiglio di unità Pastorale si propone di trasformare questo spazio storico in un luogo con funzione sociale, educativa e culturale. Nella prima fase, una proficua collaborazione con Caritas e la casa circondariale pisana ha permesso la riqualificazione degli spazi verdi. L’incontro, promosso dal Rotary Club Pisa Galilei, sarà condotto e moderato da Silvia Panichi: pochi luoghi al mondo possono vantare un’aura romantica come quella dei lungarni pisani al tramonto. E fu proprio questa atmosfera – malinconica e luminosa – ad accogliere, nell’Ottocento, alcune delle figure più affascinanti della letteratura inglese: George Byron, Mary e Percy Bysshe Shelley. A questi straordinari “esuli in paradiso” è dedicato “Lungarno Romantico”, un pomeriggio di racconti, intrecci e visioni tra poesia, medicina e scienza. Dopo l’accoglienza ed i saluti istituzionali, tre interventi condurranno il pubblico tra le pieghe di una stagione culturale densa di suggestioni: • Esuli in Paradiso: Romantici inglesi a Pisa nel primo Ottocento , a cura della Prof.ssa Roberta Ferrari, Università di Pisa, anglista, sulle presenze e influenze letterarie di Byron e dei coniugi Shelley. • Paolo Mascagni, il Pisan Circle e la genesi del Frankenstein di Mary Shelley, a cura del Prof. Gianfranco Natale, Università di Pisa, medico e storico della medicina, che esplorerà il legame tra Mary Shelley e i medici pisani, ipotizzando fonti d’ispirazione per la celebre creatura. • Ada: l’incantatrice di numeri, figlia di Byron, a cura della Prof.ssa Chiara Bodei, Università di Pisa, informatica, che rileggerà la figura di Ada Lovelace – matematica visionaria e prima programmatrice della storia. L’incontro sarà accompagnato da letture a cura di Luca Biagiotti con voce di Francesco Ficini. Seguirà un cocktail offerto dal Rotary Club Pisa Galilei, promotore dell’iniziativa. Con il Patrocinio del Comune di Pisa. Inoltre, dal 30 al 5 luglio si terrà a Pisa il 49° convegno della International Association of Byron Societies, un appuntamento di grande rilievo che accoglierà a Pisa studiosi da tutto il mondo, offendo una importante occasione di confronto e approfondimento sugli studi byoronaini: a questo link