Torna il Pisa Folk Festival: concerti, workshop, laboratori per un festival popolare

Quattro concerti al Giardino Scotto, nel cuore di Pisa, laboratori per bambini e bambine (novità di quest’anno) e workshop di pizzica: questo è il programma del Pisa Folk Festival 2025. L’appuntamento è da martedì 1 a domenica 6 luglio con nomi di primo piano: Ginevra Di Marco e Franco Arminio mescoleranno i loro mondi per proporre, affiancati da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, un dialogo tra poesia e canto intorno al tema della fragilità (5 luglio); Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo, collaboratori storici di Pino Daniele, che ne celebreranno le melodie del suo leggendario album “Nero a metà” (1° luglio); Mulatu Astake, padre dell’ethio-jazz, porterà a Pisa l’unica data italiana prima del suo Farewell Tour (6 luglio): Giancarlo Paglialunga accompagnato da un gruppo di tamburellisti eccezionali per una serata dai ritmi travolgenti tutta dedicata alla musica salentina (4 luglio). Obiettivo dichiarato: inclusione, dialogo, integrazione tra culture (musicali e non solo) diverse. Valori e principi con i quali il festival ‘occupa’ tradizionalmente gli spazi cittadini, proponendo momenti di vero e proprio incontro. “Nato più di vent’anni fa da un esperimento di riproposizione delle musiche tradizionali italiane nel contesto di una città universitaria, il Pisa Folk Festival – Antonio Santoro, direttore artistico della manifestazione - continua oggi ad allargare sempre più i propri orizzonti aprendosi, anche grazie alla collaborazione con altre prestigiose realtà organizzative locali, a diverse importanti esperienze artistiche del folk revival e della world music nazionali e internazionali. La qualità della programmazione e il grande apprezzamento ricevuto dal pubblico negli ultimi anni pongono ormai la rassegna nel calendario dei più consolidati e attesi festival estivi del settore in Italia”. A fare da fondamenta alla storica rassegna pisana è oggi l′Associazione Pisa Folk, nata nel febbraio 2012 raccogliendo il testimone dalla lista studentesca ″Sinistra per…″, associazione che con il tempo ha fatto squadra con istituzioni e realtà del territorio: Comune di Pisa, Pisa Jazz Rebirth, The Thing, Fondazione Pisa etc. Nel corso di questi anni numerosi sono gli artisti che si sono esibiti all’interno del Pisa Folk Festival. Per citarne alcuni: Enzo Avitabile, Peppe Barra, Goran Bregovic, Canzoniere Grecanico Salentino, Folkabbestia, Alla Bua, Cordas et Cannas, I Beddi, l’Orchestra di Piazza Vittorio, Rione Junno, Otello Profazio, Davide van De Sfroos, i Figli d’Arte Cuticchio, i Cantieri Teatrali Koreja e Tindaro Granata, fino all’Orchestra Popolare della Notte della Taranta. Info e contatti: www.pisafolk.org