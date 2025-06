“All’alba col Conte Ugolino”, al via la nona edizione della marcia podistica con percorso

Pisa, 21 giugno 2025 – Sarà un risveglio all’insegna dello sport quello di sabato 21 giugno, grazie all’evento “All’alba con il Conte Ugolino” organizzato dall’A.S.D. Marathon Club Pisa. La marcia ludico-motoria di circa 7km, che prevede ben 2,4km del percorso in quota sulle mura storiche della città, si snoderà per tutto il centro cittadino. I podisti e le podiste percorreranno i lungarni fino a Piazza delle Gondole, dove saliranno sulle mura cittadine in direzione Duomo. In seguito, faranno ritorno verso il punto di partenza dove verrà allestito un piccolo ristoro. Inoltre, sarà presente un itinerario ridotto di circa 2km per chi desidera comunque camminare in compagnia a temperature miti.

Partenza e arrivo di entrambi i percorsi saranno situati presso il Centro SMS (Centro Espositivo San Michele degli Scalzi), dove verranno posizionati anche i banchi per le iscrizioni alla manifestazione. Il costo per l’iscrizione è di 4€, ridotto a 3€ per gli iscritti a un gruppo podistico. Il pacco gara, che verrà consegnato al momento dell’iscrizione, conterrà una tessera valida per una colazione. La competizione è valida per gli iscritti al “Trofeo 3 province – trofeo provinciale pisano di podismo”. Inoltre, sul percorso da 7km, all’Edicola della Legalità situata in Piazza Santa Caterina e gestita dall’Associazione Nicola Ciardelli, verranno distribuite bottigliette d’acqua ai partecipanti e le partecipanti alla manifestazione.

L’evento è patrocinato dal Comune di Pisa e da Regione Toscana. Mura di Pisa, invece, sarà lo sponsor tecnico dell’iniziativa che, tra gli organizzatori, vedrà anche la presenza del Cims, il Comitato Interprovinciale Marce Sportive, organizzatore del Trofeo 3 province.

Il riferimento al Conte Ugolino

La corsa, giunta alla nona edizione, è intitolata a Ugolino della Gherardesca, il celebre nobile pisano protagonista di una delle storie più tragiche e celebri della città. Imprigionato nella Torre del Muda, oggi inglobata nel Palazzo dell’orologio che si affaccia ancora oggi su Piazza dei Cavalieri, morì di fame assieme a figli e nipoti, rinchiusi con lui. La sua storia, raccontata anche nel XXXIII canto dell’Inferno di Dante Alighieri, riecheggia ancora oggi nella cultura popolare e in eventi sportivi come questo, in un connubio tra sport e preservazione della memoria.