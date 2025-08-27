Auto contro bus turistico, Aurelia off limits

Uno scontro tra un bus turistico, un’auto e uno scooter a Madonna dell’Acqua ha bloccato per quasi tre ore la strada statale Aurelia. Una donna, conducente dell’auto, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e finita all’ospedale di Cisanello in codice rosso. Illesi i passeggeri del pullman, mentre il motociclista ha riportato un trauma al ginocchio.

Lo schianto si è verificato ieri mattina, a 20 metri dall’accesso alla nuova rotatoria "Francesca Morvillo" che conduce al complesso Conad, causando la chiusura della circolazione. Secondo le prime ricostruzioni, il bus turistico proveniente da Viareggio in direzione Pisa si immetteva nella rotatoria quando un’auto proveniente da Pisa avrebbe invaso la carreggiata. L’impatto ha costretto l’autista a sterzare verso il muretto del parapetto del fosso. La strada è rimasta chiusa per quasi tre ore.

"Gli agenti hanno operato in modo impeccabile in una situazione complessa, per la dinamica e per i mezzi coinvolti", ha detto il comandante della polizia municipale, Daniele Nocchi. "Quanto accaduto ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione alla guida", dichiarano il vicesindaco Francesco Corucci e l’assessore alla polizia municipale Marco Balatresi. "I nostri pensieri vanno alla persona rimasta ferita, cui auguriamo una pronta guarigione".

"La rotonda - sostiene Simone Fabbrini, consigliere di Fratelli d’Italia -, dove si è verificato l’impatto è a esclusivo servizio del nuovo centro commerciale. Mi chiedo se non fosse stato più intelligente sfruttare l’intersezione stradale già presente con via Pietrasantina".