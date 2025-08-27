Campeggio selvaggio: blitz dei rangers

Si intensificano i controlli dei Guardiaparco sulle spiagge del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli: domenica mattina dalle prime luci dell’alba due truppe hanno controllato gli arenili da Calambrone a Viareggio per verificare il rispetto delle regole ambientali. Accompagnati dalle Guardie volontarie ambientali, i ranger hanno percorso a piedi chilometri di litorale incluse la Lecciona, la Bufalina, Marina di Vecchiano e l’oasi Wwf a Tirrenia. Quattro le sanzioni per campeggio abusivo con attendamenti notturni e in altri due casi sono state sequestrate tende e vari materiali. "L’ecosistema dunale è tra i più belli e delicati - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani - perché si possa mantenere è necessario che chi lo frequenta rispetti semplici regole, anche per salvaguardare le nidificazioni di specie come la Caretta caretta ed il fratino. Oltre 30 chilometri di spiaggia a vari livelli di protezione e di attività umana consentono ai visitatori un’ampia scelta, dagli stabilimenti di Tirrenia alle spiagge naturali di Marina di Vecchiano e della Lecciona, fruizione che deve essere accompagnata da senso di responsabilità nei confronti della natura. Oltre a campagne di sensibilizzazione, cartellonistica, impegno dei volontari e associazioni, i Guardiaparco, pur in numero esiguo, controllano periodicamente queste zone ed entrano in azione quando è necessario". Il decalogo per vivere la spiaggia rispettando la natura: tenere la spiaggia pulita e non abbandonare rifiuti, usare materiale compostabile e riutilizzabile, non accendere fuochi, non campeggiare, usare i sentieri segnati non calpestando le dune, restare entro i 30 metri dalla battigia, tenere i cani al guinzaglio, usare protezioni solari pulite, informarsi sulla biodiversità e le caratteristiche dei luoghi, rispettare le flora e la fauna non raccogliendo stelle marine, legni o altri organismi.