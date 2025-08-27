Attesi potenzialmente 4mila romani. Piano del traffico e ingressi anticipati

Il match Pisa-Roma è, sostanzialmente, a trasferta senza restrizioni per la tifoseria ospite. E infatti le prime stime della questura capitolina parlano potenzialmente di 4 mila tifosi giallorossi interessati a seguire direttamente la propria squadra. Tuttavia ci sarà da fare i conti con la scarsa disponibilità di tagliandi e con la difficoltà di raggiungere Pisa dal Lazio in treno in orari compatibili con la gara prima di tirare le conclusioni. La riunione del Gos (Il gruppo operativo per la scurezza della polizia di Stato) è prevista per domani e solo in quella sede si conosceranno numeri più certi. Ma solo il settore ospiti (quindi 1100 posti) sono riservati ai residenti di Roma, mentre gli altri settori dello stadio sono a vendita libera e dalla questura fanno sapere che potranno essere presenti tifosi romanisti residenti in Toscana o in altre regioni limitrofe che potrebbero avere acquistato il biglietto in tribuna o in gradinata per seguire la partita.

La riunione di domani dovrà occuparsi anche di un altro evento di grande impatto: il primo appuntamento del festival Summer Knights, con il concerto di Francesco De Gregori in piazza dei Cavalieri (alle 22). Sono già stati acquistati migliaia biglietti per assistere allo spettacolo del cantautore romano. L’accesso alla piazza è previsto da via dei Mille e tutto il centro storico sarà comunque presidiato da forze dell’ordine fin dal pomeriggio.

Due pubblici diversi che si concentreranno in zone differenti. Per gestire al meglio l’afflusso allo stadio si chiederà ai tifosi di arrivare prima. Richiesti poi rinforzi per le forze dell’ordine che dovranno gestire in contemporanea anche eventi più piccoli su tutta la provincia con il sostegno delle polizie locali. Sarà fatto un piano per la gestione del traffico.

Insomma, sarà una grande prova per Pisa. Per questo ieri si è tenuto un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presiduto dal prefetto, Maria Luisa D’Alessandro (nella foto Del Punta per Valtriani), che fa gli auguri alla squadra e alla città intera: "Ciascuno sarà impegnato nel proprio ruolo per rendere la nostra città il più possibile accogliente, che sia una bellissima partita per tutti".