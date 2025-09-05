Oltre 30 corsi e cinque nuove opportunità

Stanno per partire le iscrizioni per la nuova stagione dei corsi del Centro Universitario Sportivo: oltre 30 discipline e 5 novità con un’offerta pensata per tutte le persone dai 14 anni in su e un’attenzione particolare alla comunità universitaria, che potrà usufruire di agevolazioni dedicate. Nel dettaglio, le iscrizioni seguiranno un calendario scaglionato: l’8 settembre aprono quelle per la sala pesi, il 9 per il tennis, il 10 per il volley e beach volley, mentre dall’11 in poi sarà possibile iscriversi a tutti gli altri corsi. Le attività inizieranno il 1 ottobre, eccezion fatta per la sala pesi, che partirà in anticipo il 15 settembre.

Anche quest’anno vengono confermate tutte le discipline della stagione passata, con alcune novità che arricchiscono ulteriormente l’offerta. L’area fitness propone allenamenti energici e motivanti, con corsi come pilates, get fit, fit boxe e l’introduzione del nuovo corso gag. Per chi preferisce lavorare in modo più individuale, sono disponibili attività come ginnastica dolce, preparazione atletica, tennis (sia per principianti che per livelli avanzati) e la sala pesi. Proprio per la sala pesi ci sarà una promozione speciale: chi si iscrive al primo trimestre tra l’8 e il 13 settembre, in una delle quattro fasce orarie disponibili, avrà diritto a due settimane gratuite. Non mancano le arti marziali, con corsi di judo, thai boxe e pugilato, ideali per chi cerca disciplina, energia e crescita personale. A fianco del tradizionale karate c’è una new entry: il karate Shidokan. Ampia e variegata anche l’offerta di sport di squadra: oltre a volley, beach volley, calcio a 5 misto, rugby, ultimate frisbee, pallacanestro e flag football, arrivano quest’anno le novità della pallamano, del lacrosse e dell’hockey su prato.