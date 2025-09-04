Università: pubblicata l’offerta formativa dei master per il nuovo anno accademico

Pisa, 4 settembre 2025 – Si arricchisce di dieci nuovi Master l’offerta formativa dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2025/2026. Le novità interessano diverse aree disciplinari e riguardano sia i Master di primo livello, per i quali basta avere una laurea triennale, che quelli di secondo livello, rivolti solo a coloro che sono in possesso di una Laurea Magistrale. Nell’area disciplinare delle Scienze matematiche, informatiche, fisiche e della natura troviamo il nuovo master di I livello Sustainable value chain for critical raw materials, a cui si affiancano i master di I livello Mass casualties management per l’area di Medicina e farmacia e Management systems in energy transition and digitalization for sustainable development per l’area di Ingegneria.

Due le nuove attivazioni per l’area di Scienze giuridiche, economiche e sociali, che si arricchisce dei Master di I livello Destination management: sostenibilità, esperienze e Intelligenza Artificiale e Diritto dei consumatori. Sono due le novità anche per l’area disciplinare di Agraria e Veterinaria: il Master di I livello Sustainable development and agroecosystem resilience (Sare) e di quello di II livello Strategie di base e avanzate per la gestione della salute individuale e di mandria bovina.

Per quanto riguarda l’area delle Discipline umanistiche, l’anno accademico 2025/2026 vede l’avvio del Master di II livello Religioni, esoterismi e nuove spiritualità: evoluzioni e prospettive, che propone un percorso unico nel panorama accademico italiano: l’esoterismo è infatti oggetto di indagine scientifica solo da pochi decenni e conta solo solo due cattedre attive in Europa, ad Amsterdam e Parigi. Due nuove proposte di master internazionali di secondo livello nell’area Medicina e Farmacia: Management of Imaging Departments e Multidisciplinary management in Interventional Radiology.

Le nuove attivazioni portano ad 82 il numero dei Master disponibili nel catalogo formativa post laura dell’Università di Pisa, 45 di primo livello e 37 di II livello suddivisi su 6 aree disciplinari: - Agraria e veterinaria - Discipline umanistiche - Ingegneria - Medicina e Farmacia - Scienze giuridiche, economiche e sociali - Scienze matematiche, informatiche, fisiche e della natura.

Nell’offerta didattica dell’Ateneo sono attivi, per l’anno accademico 2025/2026 anche 9 master interateneo, nati in collaborazione con altri atenei nazionali e che rilasciano un titolo congiunto. A questi si aggiungono ulteriori 3 master interateneo con sede amministrativa diversa dall’Università di Pisa.

Infine, sono presenti 10 master erogati in lingua inglese: - Digital agriculture for sustainable development (master agritech eu) (I livello) - Imaging oncologico (II livello) - Innovative technologies in rehabilitation: robotics for health professionals (II livello) - Management of health, safety, environment and quality systems (I livello) - Management of imaging departments (II livello) - Management systems in energy transition and digitalization for sustainable development (I livello) - Multidisciplinary management in interventional radiology (II livello) - Risk management. Models and data science for finance, insurance and business (I livello) - Sustainable development and agroecosystem resilience (sare) (I livello) - Sustainable value chain for critical raw materials (I livello)

Le iscrizioni ai master sono già aperte. Maggiori informazioni su programmi e scadenze sono disponibili nella sezione dedicata.