Riqualificazione: terminati i lavori all’acquedotto di San Giovanni alla Vena

Vicopisano (PI), 4 settembre 2025 – Sono terminati nei giorni scorsi gli interventi di ammodernamento della rete idrica a San Giovanni alla Vena, nel comune di Vicopisano. Dopo alcuni mesi di cantiere, il tratto di acquedotto che attraversa via Morandini e via San Martino è stato completamente rinnovato, con la sostituzione di oltre 500 metri di condotte e il rifacimento degli allacci alle utenze. L’opera rappresenta un passo concreto nella strategia di Acque per il contrasto alle perdite e per una gestione sempre più sostenibile della risorsa idrica nel Basso Valdarno.

Le nuove tubazioni in ghisa sferoidale, più resistenti e affidabili rispetto a quelle dismesse, non solo riducono il rischio di guasti e interruzioni, ma consentono anche di limitare gli sprechi e di valorizzare al meglio l’acqua, un bene prezioso e sempre più fragile. “Concludiamo un intervento che guarda al futuro - sottolinea il presidente di Acque Simone Millozzi - Modernizzare gli acquedotti significa infatti garantire maggiore qualità del servizio ai cittadini, ma anche contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Ogni perdita evitata è un risparmio di risorse e di energia. La collaborazione con il Comune di Vicopisano è stata fondamentale per arrivare a questo risultato”.

“Come amministrazione - commenta il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci - ringraziamo Acque per questo nuovo, rilevante intervento. Ci scusiamo con la cittadinanza per gli inevitabili disagi causati dai cantieri, ma il risultato ed i benefici sono davvero importanti sotto molti aspetti. Le asfaltature, che saranno realizzate non appena il terreno si sarà assestato, completeranno la valorizzazione di quest’area”. Il progetto, realizzato da Ingegnerie Toscane, ha comportato un investimento complessivo di circa 300mila euro, co-finanziati dal PNRR tramite Digital4zero, programma di Acque che ha tra i suoi obiettivi proprio la riduzione delle perdite idriche e l’incremento dell’efficienza delle reti, con ricadute positive sul servizio ma anche in termini di sostenibilità ambientale.