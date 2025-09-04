Il Settembre sangiulianese entra nel vivo con gli eventi del week end

San Giuliano Terme (PI), 4 settembre 2025 – Il Settembre sangiulianese è iniziato con belle e partecipate iniziative. Dopo Enigmando, la celebrazione dell'ottantunesimo anniversario della Liberazione di San Giuliano Terme e "Toccando il cielo con dieci dita", si prosegue già dal 4 settembre, giovedì alle ore 21:30 al Parterre, con "Donne di Toscana in Tour": Nina Palmieri, giornalista e regista tv in dialogo con Claudia de Lillo, giornalista e conduttrice radiofonica a cura di associazione Donne di Toscana (info: 050 819368).

Venerdì 5 settembre alle 21, sempre al Parterre, Stefano Massini con lo speech: l’arte del racconto "Rassegna animali narranti" a cura di Acquario della memoria (prenotazione obbligatoria: www.spaziomumu.com, info 3716520416); domenica 7 settembre con orario 9-19, nel borgo di San Giuliano Terme, il mercatino dell’antiquariato "Antiqua" a cura di Pro Loco San Giuliano Terme (info: 3936779665); sempre il 7 settembre dalle 8:30 al campo sportivo Bui "Pedaliamo", pedalata non competitiva, libera e spontanea a cura di Polisportiva sangiulianese asd (info: 3396478851).

“Siamo solo all’inizio e il riscontro è già straordinario e dimostra quanto a San Giuliano Terme ci sia desiderio di eventi di qualità – dichiara Angela Pisano, assessora alla cultura –. Quello che più inorgoglisce è la ricchezza della proposta: dal dialogo al femminile con Nina Palmieri a Stefano Massini, passando per l’antiquariato, lo sport e la solidarietà. Il Settembre sangiulianese non è solo un calendario di eventi, ma il racconto vivo di una comunità che sa intrecciare memoria, creatività e partecipazione, offrendo occasioni a tutte le generazioni, come del resto è la caratteristica principale dell'Estate sangiulianese”.