Tradizioni: Pisa celebra il coraggio dei concittadini che pose fine all’assedio fiorentini

Pisa, 4 settembre 2025 - Sono ben 3 gli eventi con i quali quest’anno l’Amministrazione comunale celebra una data significativa della storia di Pisa, ovvero la fine dell’assedio fiorentino dell’8 settembre 1499, quando, dopo 38 giorni, l’esercito guidato da Paolo Vitelli fu costretto a ritirarsi dalla città. Venerdì 5 settembre alle 17.30 al Bastione Sangallo, nella splendida cornice del Giardino Scotto, si terrà la presentazione della nuova edizione del libro “Storia dell’assedio di Pisa” di Gino Benvenuti (Eclettica Edizioni). All’incontro interverranno l’assessore alle tradizioni storiche e all’identità di Pisa, lo storico Manuel Rossi, Gianfranco Benvenuti, figlio dell’autore, e Renzo Ciangherotti, segretario dei Balestrieri di Porta San Marco.

Domenica 7 settembre, al Bastione Stampace (Largo Marinai d’Italia), sia la mattina che il pomeriggio Pisa rivivrà uno dei momenti più significativi della sua storia. La rievocazione, giunta alla sua quinta edizione, offrirà al pubblico un ricco programma: ricostruzione di accampamenti medievali, corteo storico, spettacoli di falconeria con esibizione di rapaci a cura della Falconeria Sunrise e il Palio dei Balestrieri. All’evento, organizzato dal gruppo storico Balestrieri di Porta San Marco con il patrocinio del Comune di Pisa, parteciperanno anche la Compagnia dei Balestrieri di Lucca – in memoria dei trecento fanti lucchesi che difesero la città – gli Alfieri e Musici di Porta Pisana, la Compagnia dello Stile Pisano e gli Arcieri e Armigeri della Compagnia del Leone Rampante. La manifestazione fa parte del calendario delle Rievocazioni Storiche della Regione Toscana e del Calendario Alfeo del Comune di Pisa.

Lunedì 8 settembre palazzo Gambacorti sarà addobbato come da calendario delle ricorrenze storiche cittadine, in modo da rendere simbolicamente omaggio a una data, e con essa a tutto un breve, ma intenso periodo, quello della cosiddetta Seconda Repubblica, che ha segnato fortemente l’identità pisana.

Il programma di domenica 7 settembre - Ore 9.30 Disposizione degli accampamenti - Ore 12 Apposizione corona di alloro alle mura da parte delle Autorità Cittadine, con presenza Gonfalone della Città e con Valletti in costume storico. - Ore 16.30 Breve corteo storico dai Vecchi Macelli, Ponte della Cittadella, sino a Largo Marinai d’Italia con sosta alla Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno per la solenne benedizione ai partecipanti. - Ore 17.30 Disputa del Palio tra i Balestrieri della Compagnia Balestrieri di Lucca ed i Balestrieri di Porta San Marco, all’interno del Sostegno. - Ore 18 Spettacolo di falconeria e giochi di bandiere - Ore 19 Premiazioni e festeggiamenti della vittoria