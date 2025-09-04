Danni all’auto di Capuzzi: "Sono sei in tutto"

"Capita tutti i giorni ai cittadini pisani, e stanotte è successo anche a me". Vetro rotto per la macchina dell’ex assessora Sandra Capuzzi (nella foto Del Punta) e ora presidente del comitato della Stazione. "Hanno provato nel tentativo di rubare qualcosa, ma non hanno preso nulla. Lo sportello dietro era chiuso. Il danno però c’è e quando sono andata a presentare la denuncia, la mia era la terza, ma ho saputo che sono sei in tutto".

"Avevamo chiesto che la zona rossa fosse estesa anche in via Vespucci e nelle zone limitrofe! – prosegue – Abbiamo chiesto che venisse intensificato il sistema di videosorveglianza! Lì le telecamere non ci sono ancora. Prima c’era un’attenzione maggiore, la nostra paura è che si voglia disincentivare la zonna rossa, come a dire, non è più necessaria perché - questo lo capiamo - rappresenta un impegno in termini economici e di personale. Qualcosa non funziona e continua a non funzionare. La zona rossa non è l’unico strumento possibile ma è l’unico che abbiamo adesso. Avevamo chiesto una serie di cose importanti, come che ci fossero attività e un presidio sociale, la piazza è stata riqualificata ed è bella ma non basta. L’altro giorno si sono presi di nuovo a bottigliate. Serve una strategia che non vediamo: non è un problema solo dell’amministrazione, ma - lo dico da ex assessore - l’amministrazione può intervenire: questa è la porta di accesso alla città".