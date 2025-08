Lite su una Cabriolet. Pugni e botte post-pusher

PISAA bordo di un bolide di lusso cabriolet, due ragazze si menano di santa ragione dopo essersi fermate da uno spacciatore con il suo fedele "cagnolino" di scorta. Succede anche questo nella zona rossa della Stazione ferroviaria. Il fatto è accaduto martedì sera e tutto l’episodio è stato ripreso da un residente. Il giorno prima invece, sempre testimoniato da un video, ennesima rissa tra pusher. Tornando al parapiglia tra le ragazze, il nostro lettore ci mostra il video e racconta: "Si sono fermate dal solito spacciatore. Sono ripartite a bordo della loro fiammante cabriolet per fermarsi dopo pochi metri. Hanno iniziato ad insultarsi tra di loro, a strapparsi qualcosa dalle mani e poi giù botte, urla, tirate di capelli, ceffoni e cazzotti. Erano fuori di senno. Il tutto è andato avanti per diversi minuti. Al che, dal mio terrazzo, ho attirato l’attenzione dei militari che ho visto muoversi subito ed andare verso le ragazze".Il racconto del testimone si fa poi un po’ lacunoso ma il motivo è presto spiegato. "Lo stesso spacciatore è venuto sotto il mio terrazzo e mi ha gridato di farmi i "fatti" miei, e che mi conosceva. Non so dunque come si sia sviluppato l’episodio delle ragazze. Ho smesso di riprendere anche se mi è montata una rabbia indicibile, perché il giorno prima, il lunedì c’è stata l’ennesima rissa tra spacciatori e di nuovo ho ripreso. A noi ormai, rimane solo fare video, testimoni inascoltati". Il residente fa anche parte del Comitato della Stazione. Il comitato segnala anche altri episodi di inciviltà. Il tutto di nuovo supportato da materiale fotografico e video. "L’abbandono dei rifiuti è ormai prassi. E questo succede perché quelli che sembrano negozi in realtà sono magazzini. La quantità di contenitori di plastiche e di cartoni non è tipico di un negozio. I cassonetti per uso dei residenti sono stracolmi di materiali ingombranti tipici degli stoccaggi. Ci sono mamme che sui marciapiedi con la carrozzina non transitano più. E non diciamo che è colpa di Geofor. Qui ci sono addetti di minimarket che buttano sacconi enormi nei cestini di viale Gramsci". Dicono dal comitato. In uno dei video che hanno inviato a La Nazione si vede una persona uscire da un minimarket guardarsi attorno ed abbandonare un saccone nero accanto ad un cestino. "Non ci piace fare i delatori ma nemmeno subire l’illegalità continua. Le immagini sono chiare e le abbiamo divulgate. Si interverrà? E poi Pisa ha la Tari più alta d’Italia". La zona Stazione è tra quelle più video controllate della città. Le telecamere ci sono. "Perché costringere i cittadini a diventare video-reporter e rischiare per fare quei video?".Carlo Venturini