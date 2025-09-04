Talento, impegno, merito. Premio agli 86 diplomati con 100 alla Maturità

"Questo non è solo un riconoscimento ad un’attestazione di merito ma la dimostrazione della vicinanza delle amministrazioni a voi studenti" ha esordito l’assessore all’istruzione Francesco Mori in occasione della premiazione dei centisti delle superiori premiati ieri pomeriggio a Villa Crastan. "Siete gli studenti che hanno lavorato meglio e con maggiore abnegazione ma vi chiedo di usare quest’arma che è la formazione per il vostro futuro e di chi non è riuscito o non ha avuto gli strumenti per raggiungere questo traguardo" così Cristina Bibolotti della Provincia. Sono stati premiati 86 centisti, di cui 12 con lode. Le ragazze (45) sono in maggioranza rispetto ai ragazzi (41). Pontedera è il Comune con il maggior numero di centisti, seguito da Calcinaia e Ponsacco. Ecco gli studenti più meritevoli. Di Bientina: al liceo XXV aprile Greta Mosti (con lode) e Stefano Palmieri; al Marconi Davide Salvini (con lode); al Montale Alesia Lamkja e Catherine Demaestri (con lode); al Fermi Anna Pacini. Di Buti: al Marconi Virginia Valdiserra e Mjkele Cullhaj. Di Calcinaia: al liceo XXV aprile Martina Basso e Azzurra Franchi, al Marconi Alessandro Pasqualetti e Noemi Lazzeretti (con lode), al Montale Daniel Ruben Rognini, Veronica Barbieri e Noemi Viviani, al Fermi Alessandro Manzi ed Ettore Cirulli, al Pacinotti Annalisa Frosini, al Montale Nico Meucci. Di Capannoli: al liceo XXV aprile Simone Di Palma, al Marconi Sara Rossi (con lode) e al Montale Alice Pugliesi. Del Comune di Casciana Terme-Lari: al liceo XXV aprile Vittoria Mannini e Emma Vanni (con lode) e al Fermi Christian Del Rosso. Di Cascina: al Marconi Davide Paolichi. Di Castelfranco di Sotto: al liceo XXV Sara Di Grazia. Di Chianni: al liceo XXV aprile Niccolò Giusti. Del Comune di Crespina Lorenzana: al Marconi Tommaso Ripellino. Dal Comune di Montopoli: al Marconi Ginevra Pezzini, al Montale Martina Pistolesi, Lisa Frediani, Alessia Moretti, Niccolò Bettalli (con lode) e Cecilia Giani, al Pacinotti Daniele Kazazi. Di Fucecchio: al Marconi Andrea Pecchioni e al Pacinotti Riccardo Zini. Di Peccioli: al Marconi Francesco Neri, al Montale Alessia Biondi, Margherita Simoncini ed Emma Fulceri, al Fermi Leonardo Borgherini. Di Pontedera: al liceo XXV aprile Martina Bullentini, Ylenia Cantini, Benedetta Ciampalini (con lode), Sara Mastrovincenzo, Giovanni Marino Augusto Povia (con lode), al Marconi Emiliano Pesci, Tommaso Scala, Samuele Paci Pasolini, Luca Acciai e Leonardo Firmani, al Montale Margherita Lazzeretti, Anna Lavinia Conforti, Giorgia Ceccanti e Sara Arrighi, al Fermi Assane Papa Faye e Matteo Morelli, al Pacinotti Nico Maestrini, Alessio Mura, Alessio Fenech (con lode) e Pasquale Longobardi. Di San Miniato: al Montale Ambra Ciampalini e al Pacinotti Daniele Falaschi. Di S. Maria a Monte: al liceo XXV aprile Tommaso Bartolomei, al Marconi Alessio Mattei, al Montale Isabella Giussani e Alessia Carmignani, al Fermi Noemi Esposito. Di Terricciola: al Pacinotti Michele Giannattasio. Di Vicopisano: al liceo XXV aprile Sara Bacciardi (con lode), Alessandro Marrucci, Francesco D’Andrea (con lode) ed Elisa Murace, al Montale Alessandro Marchetti e al Marconi Silvia Costa. Di Ponsacco: al liceo XXV aprile Umberto Mazzei, al Marconi Asia Nencioni, al Montale Noemi Neri, Alessia Caruso e Giada Gozzi, al Fermi Lucrezia Gasperini e Cristina Saharnean e al Pacinotti Samuele Santini. Di Palaia premiato Alessandro Camorani.

Luca Bongianni