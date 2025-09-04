Tre presidi per Gaza. La Cgil in Logge di Banchi

Anche la Cgil scende in piazza per sostenere la Global Sumud Flottilla, l’iniziativa umanitaria e non violenta a cui partecipano attivisti di 44 nazioni e che tenteranno di rompere l’embargo portando aiuti umanitari a Gaza. Il sindacato ha deciso di organizzare tre presidi sabato dalle 17 alle 19, contemporaneamente a Pisa alle Logge di Banchi, a Pontedera in piazza Curtatone e a Volterra in piazza dei Priori.

"In questi giorni – scrive la Cgil di Pisa in una nota – il governo e l’esercito israeliano stanno realizzando a Gaza ed in Cisgiordania una delle più gravi negazioni del diritto umanitario e internazionale. Il governo israeliano ha infatti deciso di proseguire l’assedio della Striscia di Gaza con un’ulteriore escalation militare che prevede lo sfollamento della popolazione palestinese in impossibili campi profughi privi di sicurezza, di cibo, di acqua e di assistenza sanitaria, per poi rioccupare quel territorio trasferendo la popolazione. Inoltre, è stata annunciata la volontà di isolare Gerusalemme dal resto della Cisgiordania, con il progetto E1 che prevede un nuovo insediamento ebraico sul territorio destinato allo Stato di Palestina. Questi piani confermano il vero obiettivo del governo israeliano: eliminare ogni fattibilità dei ‘due Stati per i due popoli’ e la possibilità stessa di esistenza dello Stato palestinese".

Per questi motivi la Cgil ha deciso di sostenere l’iniziativa umanitaria, partita dal basso e a cui parteciperanno anche parlamentari italiani, ma anche di proseguire la raccolta fondi di solidarietà in collaborazione con l’Associazione delle Ong italiane, "grazie a cui – scrive ancora il sindacato – già nei mesi immediatamente successivi all’attacco israeliano abbiamo inviato due container contenenti beni di prima necessità e finanziato la produzione di confezioni famiglia di verdure prodotte a Gaza da associazioni di donne palestinesi, poi distribuite nel campo profughi Al Amal Al Taawony, allestito nel territorio di Gaza City".

Oggi, invece, si terrà anche a Pisa, alle 18 in piazza Garibaldi, la mobilitazione organizzata a livello nazionale e promossa in città dagli "Studenti per la Palestina", sempre in sostegno della Global Sumud Flottilla.

Enrico Mattia Del Punta