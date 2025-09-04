Cancelleria da serie A. Quaderni e matite con i colori del Pisa

Più di ogni altro anno scolastico, i corridoi delle scuole di Pisa vedranno diari, astucci e zaini non dei soliti colossi del calcio nazionale o squadre blasonate con decine di scudetti e anche qualche Champions League sugli scaffali, ma con il nerazzurro della propria città. Un piccolo dettaglio quotidiano, che racconta quanto profonda sia sotto la Torre l’emozione del ritorno in Serie A del Pisa.

Non è solo questione di merchandising: è identità, orgoglio che passa di banco in banco e appartenenza a una fede calcistica che sta vivendo il suo grande momento. Al Pisa Store, infatti, in queste settimane le vendite di articoli scolastici a tema nerazzurro hanno avuto un’impennata: "I diari la fanno da padroni nelle vendite - spiegano i commessi del negozio ufficiale della società in Borgo Largo -, ma in generale sta andando a ruba tutta la cancelleria: astucci, zaini, borsoni e persino le matite dello Sporting Club".

Così, in mezzo ai compiti e agli appunti, ci sarà anche il logo con la Torre, le strisce nerazzurre, il segno tangibile che il calcio può unire scuola e vita quotidiana. Dopo tre decenni passati a scegliere tra i grandi club italiani o europei, i più giovani possono finalmente identificarsi con la squadra della propria città. E allora la campanella quest’anno suonerà anche un po’ come un fischio d’inizio: perché quest’anno, a Pisa, ogni pagina da scrivere avrà il sapore della Serie A.