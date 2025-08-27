Arezzo, 27 agosto 2025 – Il 28 agosto, giornata nazionale di digiuno contro il genocidio a Gaza

Indetta dall'associazione Sanitari x Gaza

Dalla fine del mese scorso, operatori e operatrici sanitarie digiunano a staffetta per dire basta al genocidio della popolazione di Gaza. Domani, giovedì 28 agosto, medici, infermiere e tutte le figure sanitarie si asterranno dal mangiare su iniziava di #digiunogaza e Sanitari x Gaza. La Fp Cgil aderisce a questa iniziativa

"Un gesto simbolico, certo, ma forte. Un gesto che crea un filo di comunicazione e di solidarietà tra gli uomini, le donne, i bambini e le bambine palestinesi che vorrebbero mangiare ma non possono perché la loro terra è ormai distrutta dai bombardamenti e perché Israele non consente l'ingresso degli aiuti umanitari, se non con il contagocce. E fare la fila per l'acqua e per il pane, spesso, espone a un pericolo mortale. Denutriti e affamati lì, a digiuno qui".