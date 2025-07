New entry a Torre Nord. Apre i battenti Barhaus. Spazio di convivialità

Si chiamerà Barhaus il punto di ristoro e luogo della convivialità, della prima business tower pisana, ovvero la Torre Nord di Cisanello di proprietà di Ati Invest. L’esercizio pubblico occuperà parte del piano terra del grattacielo e la gestione è stata affidata a Federica Valli, che ha guidato anche il bar del complesso scolastico "Concetto Marchesi". I lavori alla nuova torre adibita a centro direzionale dovrebbero concludersi a ottobre e il polo diventerà operativo a gennaio. La restante porzione al piano terreno sarà adibita ad atrio di ingresso e a spazio polifunzionale. Il nuovo bar sarà aperto a tutti ed è pensato per accogliere professionisti e visitatori in un ambiente accogliente, luminoso e conviviale. "Sarà un luogo - spiegano Branko Zrnic e Luca Serri, fondatori di Ati Invest - dove iniziare la giornata con energia, concedersi una pausa rigenerante o semplicemente incontrarsi per scambiare idee e costruire relazioni. A guidarlo sarà appunto Federica Valli, conosciuta per la sua grande attenzione alle persone, per la qualità del servizio e per la capacità di creare ambienti dove ci si sente a casa. Federica incarna benissimo lo spirito della Torre Nord: la sua disponibilità, la sua umanità e la sua visione rendono questo nuovo bar molto più di un servizio, perché sarà un vero luogo di incontro, relazione e benessere. Siamo felici che sia lei il volto che accoglierà chi ogni giorno anima questo edificio". L’offerta gastronomica sarà in linea con la filosofia del progetto: cibi genuini, stagionali e salutari, pensati per chi desidera prendersi cura di sé anche nei momenti di pausa. Il bar sarà inoltre attrezzato per ospitare chi lavora in mobilità, con uno spazio dedicato per una sosta produttiva e rilassata. "Entrare a far parte della realtà della Torre Nord - sottolinea Valli - è un’opportunità stimolante. Intendo creare un ambiente accogliente, umano e personalizzato, contribuendo così a rafforzare il senso di comunità che questo spazio può offrire".

Gab. Mas.