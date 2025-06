"Scommettiamo su Velia". Apre nuovo locale a Marina

Il rito della colazione, e presto anche dell’aperitivo e del lunch, in un nuovo locale a Marina di Massa. Oggi, infatti, dalle 16 alle 19, viene inaugurata ’Velia’, pasticceria e caffetteria che rinasce in via Casola sulle orme di ’Memi’ e ’Buralli’. A intrattenere il pubblico ci sarà musica jazz con il sassofonista Paolo Amadei. Il nome del locale, di origine etrusca, è stato scelto anche per la sua valenza evocativa di concetti di mistero e segretezza. "Partiremo con il botto per arrivare a un livello alto di offerte – dice il titolare Jurgen Koceku –. Questo è il nostro primo bar e pasticceria in zona e a brevissimo passeremo a proporre anche aperitivi fino al lunch, ma in un’ottica diversa. Il nostro personale è locale, ma stiamo valutando altre candidature. Per occuparsi del pranzo cerchiamo un professionista che possieda l’esperienza giusta per affrontare questo percorso".

Il giovane imprenditore proviene dal settore del turismo con diverse attività in Toscana ed Emilia: Cecina, Prato, Bologna e Porretta Terme, per citarne alcune. Ad affiancarlo il direttore Alessandro Menapace, individuato per il ruolo di manager alla luce della sua maturata esperienza: 16 anni circa nella ristorazione, per hotel 5 stelle come ’maître manager’ per locali con stelle Michelin. "Sono di Carrara – spiega – ma ci ho lavorato poco, giusto all’hotel Mediterraneo quando era ancora aperto. Ho fatto una bella esperienza con Prada Marchesi a Milano, in via Montenapoleone, e a Forte dei Marmi e per il cuoco Angelo Paracucchi con nuove aperture a Milano".

Il loro intento, a differenza di chi li ha preceduti, è sviluppare una pianificazione di un ventaglio di offerte più particolari anche in tema di pasti veloci, con un appeal cosmopolita. Come mai avete scelto Marina di Massa? "Ha un potenziale eccezionale – evidenzia Koceku – ma pochi vedono questo lato. C’è la tendenza a concentrarsi su Pietrasanta, Lido di Camaiore o Forte dei Marmi. Massa è stata vista sempre in secondo piano, questa città ha bisogno di professionisti per arrivare ad alti livelli, a un certo lusso e immagine. La nostra idea è lasciare la nostra impronta e fare qualcosa di nuovo e particolare, che le darà una visibilità importante".

In cantiere c’è anche un palinsesto di eventi per la stagione guardando a una sinergia con l’amministrazione locale. Alla quale rivolgono un plauso per il loro lavoro di decoro e manutenzione e un suggerimento: studiare strategie ad hoc per attirare imprenditori che possono investire nelle risorse del territorio. Così da incrementare un maggior numero di turisti e portare un valore aggiunto all’economia locale.