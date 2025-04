Riapre lo storico ristorante, il nipote: “Una scommessa, ora avanti nel segno della tradizione”

Marina di Massa, 18 aprile 2025 – Ha riaperto i battenti alla Partaccia lo storico ristorante della famiglia Genovesi, ma con un nuovo nome: Ristorante Maiora. Era noto negli anni ’60 come ristorante pizzeria Mauro, dal nome del suo fondatore, Mauro Genovesi, classe 1938, venuto a mancare nel 2021. Dopo la chiusura nel 2019, oggi al timone dell’impresa di famiglia c’è il nipote Andrea. “E’ una scommessa – dice Andrea – che ho voluto fare in questa zona della Partaccia che ha bisogno di rinnovare l’offerta turistica in fatto di ristorazione. Così abbiamo deciso di riaprire, mantenendo lo stile e la cucina semplice del ristorante, con 120 posti a sedere. Una parte del menù racconta il territorio, con specialità come il baccalà, il tordello, la torta di riso. Per raccontare chi siamo e la nostra impronta. Faremo anche pizzeria ricercata”.

Due giovani chef di 23 anni, Matteo Bertogli e Gerson Villalba Cruz, con una preparazione della scuola internazionale di cucina Alma di Parma, daranno un tocco personale ai piatti che sono stati apprezzati anche da personalità del panorama sportivo. “Mio zio Mauro – continua Andrea – era legato al mondo del ciclismo, aveva organizzato gare. Era amico di Francesco Moser e Felice Gimondi, che venivano spesso nel suo locale. Fondò una squadra con il nome del ristorante, con la quale gareggiavano atleti locali e qualcuno come Fabrizio Convalle è passato a professionista vincendo tappe al Giro d’Italia”.

Lo zio Mauro, insieme ai due fratelli Mirco e Silvano, avevano fondato due campeggi: Partaccia 1 e Partaccia 2. Anche il nipote Andrea ha voluto continuare a promuovere il turismo e vanta 35 anni di esperienza nel settore turistico gestendo il campeggio Partaccia 2. “Quando abbiamo riaperto il locale, i nostri clienti erano tutti contenti perché questo locale era un punto di riferimento per la ristorazione della zona, all’epoca non esistevano tante attività come adesso”. In che cosa sarà diverso il locale dal precedente ristorante Mauro? “Nel tipo di approccio. Puntiamo a offrire piatti tipici come lo spaghetto alle vongole, rivisitati sotto il filtro dei due giovani chef con una alta formazione. È tutto da scoprire”. Per quale piatto siete conosciuti? “Tagliolino burro e acciughe, ma anche spadellata di calamari. La nostra è una cucina prevalentemente di mare ma con proposte di carne esaltate dalla cottura con la carbonella”. In questi giorni di feste e ponti sono quasi completi. E in cantiere ci sono eventi per la stagione estiva, per dare seguito a quello che ha contraddistinto la famiglia Genovesi.