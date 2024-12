Riapre lo storico Cavallino Bianco. Torna il ristorante in piazza

Riaperto a Benabbio il Cavallino bianco, storico bar-ristorante nella piazza del paese. Una bella notizia per la frazione montana (417 m slm) del comune di Bagni di Lucca, finalmente in controtendenza dopo che negli ultimi tempi, oltre al ristorante, avevano cessato l’attività la bottega di alimentari e l’edicola, le uniche del paese, per l’andata in pensione delle rispettive proprietarie. La nuova gestione, formata dalla coppia Moira Valeria Antonini, romana e dallo chef Gennaro Esposito, napoletano, hanno alle spalle esperienze nella ristorazione in grandi città, come Roma, Milano e Bolzano, ma ad un certo punto hanno deciso proprio di cambiare vita, calandosi nella realtà lucchese. Hanno contattato varie agenzie toscane, poi la scelta è caduta sull’immobiliare Remax di Fornoli, è stato poi breve il passo che ha portato all’accordo per il Cavallino Bianco. Il motivo della scelta lo spiega Moira Valeria. "Innanzi tutto amiamo la Toscana, poi ci siamo subito innamorati di Benabbio, un luogo incantevole, che ispira la rilassatezza, quel lavorare in tranquillità che noi ricercavamo, lasciandoci alle spalle la frenesia dei grossi centri urbani". Entusiasta anche Gennaro, che ci parla del suo menù particolare, legato alla tradizione classica toscana, ma anche con un tocco di innovazione campana con piatti tipici partenopei. Alessandro Silvestri, il vecchio gestore, sta dando gratuitamente una mano alla coppia, per aiutarli nell’avviamento e presentando loro la sua clientela. A Benabbio attualmente abitano circa 260 persone, ma il paese è ad alta densità turistica e triplica le sue presenze nei mesi estivi, tra maggio e agosto, con l’arrivo di villeggianti.

Marco Nicoli