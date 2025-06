Un ’viaggio’ nel passato alla scoperta del giallo inglese

La ’Golden Age’ del giallo inglese ha visto nascere numerosi autori e autrici che hanno arricchito il genere con trame complesse. Stasera, alle 20.30, nella sede di Gioca Mistero in via Bastione, ci sarà l’occasione di fare un viaggio nel passato alla scoperta di quattro vite che hanno reso questo genere letterario un gioiello: Agatha Christie, Margery Allingham, Ngaio Marsh e Dorothy Sayers. "Hanno vissuto un’epoca d’oro per la socialità, ben diversa da quella in cui siamo calati noi – spiega Andrea Mosti –. All’inizio del secolo scorso la cultura dell’incontro e del confronto era al centro della vita mondana. Oggi siamo più soli, a dispetto delle ‘opportunità’ che i social vorrebbero offrirci". Ed ecco che il giallo – grazie a queste 4 autrici – diventa un altro pianeta da esplorare, fatto di raffinati giochi di logica che trasformano la lettura in una sfida intellettuale. Storie scritte da donne di un’altra epoca ma modernissime: ognuna di loro ha lasciato un’impronta indelebile, creando romanzi diventati autentici casi letterari. In questo viaggio, oltre al loro volto pubblico, si potranno mettere a fuoco frammenti di vita privata, alla scoperta delle radici del loro genio creativo. "La casalinga Agatha, la ricercatrice Dorothy, l’attrice e regista Ngaio, la disegnatrice Margery: ognuna di loro preferiva definirsi così più che ’giallista’ – spiegano gli organizzatori –. In questo primo incontro esploreremo i loro investigatori e in che modo riflettono alcune delle esperienze personali delle loro creatrici". Ingresso gratuito a offerta libera.