Il legale Pianini e la seconda opera. Presenta il suo ’Ombre nere in Versilia’

Presenta la sua seconda fatica letteraria che sarà in libreria nel fine settimana Emiliano Pianini (nella foto), di professione avvocato, ma sempre più attratto dal mondo dei libri al punto che, dopo il suo ’Ho ucciso un’idea’ che ha avuto un ottimo successo di vendite e di critica, adesso propone ’Ombre nere in Versilia. Un caso per il commissario Vagner Rindi’, (Fratelli Frilli Editori di Genova). Il giallo è ambientato nel 1974 quando, il rapimento e l’uccisione del figlio tredicenne di un noto commerciante, sconvolgono una tranquilla cittadina. Le indagini condotte dal commissario Rindi portano alla cattura di un uomo che ha sempre nascosto la propria omosessualità dietro una vita familiare perfetta. Il sospettato e i frequentatori della spiaggia, un posto dove spesso si consumano amori proibiti, vengono dati in pasto all’opinione pubblica, mentre l’ombra della pedofilia si allunga sulla piccola comunità. Alcuni, però, non credono alla storia raccontata dalle cronache. Reggi ingaggia un giornalista del nord Italia che sarà costretto a inoltrarsi nei meandri di un caso molto complesso. La verità è più lontana di ciò che sembra e affonda le radici nella Milano, distrutta dalla guerra, del 1944. Ed è lì, uno dei molti luoghi di tortura usati dai nazifascisti, che si cela l’origine dell’odio.

Maurizio Munda