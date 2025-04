Gli spettatori come detective. In scena il giallo

"Nella brughiera inglese si intrecciano le vite di Laura Fairlie, una giovane donna promessa in sposa al sinistro Sir Percival Glyde, e di Walter Hartright, un maestro di disegno idealista. Il matrimonio di Laura, che si rivelerà una trappola letale, getta la donna in un vortice di inganni e pericoli. La sua coraggiosa sorellastra Marian, insieme a Walter, si imbarca in una corsa contro il tempo per svelare i segreti del baronetto e salvare Laura da un destino crudele. Ma chi è davvero la misteriosa “Donna in bianco“ che appare e scompare come un fantasma, lasciando dietro di sé tracce di un passato oscuro?“. E’ questo l’invito per domani sera al Teatro della Rosa che arriva dall’associazione Gioca Mistero, attiva da 14 anni la cui mission è la promozione della letteratura gialla. Un invito a conoscere Wilkie Collins, maestro indiscusso del romanzo vittoriano e precursore del genere giallo e mystery, che scrisse questo intramontabile capolavoro nel 1859. Con una narrazione avvincente e personaggi indimenticabili, Collins intreccia suspence e denuncia sociale, esplorando i temi della giustizia, della condizione femminile e del potere della verità. "Con un universo narrativo dal fascino vintage e dall’intrigo ispirato ai gialli di Agatha Christie, che si muove nell’intero arco del XX secolo, abbiamo creato oltre 100 trame originali, messe in scena in più di 200 rappresentazioni. Ogni evento è un viaggio nel tempo, tra intrighi, enigmi e personaggi indimenticabili – spiegano dall’associazione – Il nostro obiettivo è far vivere al pubblico l’emozione di un’indagine in prima persona, trasformando gli spettatori in investigatori alla ricerca della verità". Info: 349/5549536 (anche whatsapp), biglietti disponibili su www.giocamistero.com

I.C.C.