Mercato slow food in crescita. Degustazione nei palazzi storici

È un mercato che cresce quello del percorso "Verso il mercato della terra di Lunigiana - Slow Food", in programma ogni prima domenica del mese in piazza della Repubblica, a Pontremoli. Partner da aprile, la prima ad accompagnare, ad ogni domenica, gli oltre 25 produttori, è l’Ais delegazione toscana apuana grazie ad una "sinergia di scopo". "Ad unirci è la mission: valorizzare i prodotti della zona lunigianese e apuana in un appuntamento che mette al centro le eccellenze locali e come queste nascono - spiega Lorenzo Chiappini, delegato per il territorio. Slow Food LuniApua lo fa con il cibo, noi lo facciamo col vinicolo: come Associazione Italiana Sommelier - Delegazione Toscana Apuana siamo promotori di filiera, a partire dai luoghi, da ogni vitigno. Lo facciamo proponendo degustazioni capaci di far apprezzare di volta in volta selezioni che promuovono le migliori cantine e annate del territorio, dalla IGT Val di Magra alla IGT Costa Toscana, dalla Doc Candia Colli Apuani alla Doc di Luni. Come Slow Food, offriamo proposte tipiche e diverse, per ogni gusto".

Ora in vista del nuovo appuntamento del Mercato, si unisce alla squadra anche Sigeric - Servizi per il Turismo, in una collaborazione che già da domenica 6 luglio porterà l’esperienza dell’incontro storia e cibo in primo piano. "L’esperienza ormai decennale di Sigeric - dice Alessio Bocconi (Slow Food LuniApua)- è fondata sugli stessi principi del nostro sodalizio nell’idea di coltivare comunità a partire da ciò che le comunità rappresentano. Con loro abbiamo pensato di proporre una serie di visite con degustazioni per arricchire gli eventi del Mercato, rinnovare il legame tra cultura e cibo, rinsaldare la relazione con il territorio, pensare in prospettiva di attivare anche qui Slow Food Travel, uno dei progetti Slow Food". Come per AIS, valorizzarlo per ciò che di diverso offre, in un solo coro".

Per Francesco Bola di Sigeric unire l’arte e la storia con la narrazione dei prodotti locali può essere una risorsa preziosa per Pontremoli e per il territorio della Lunigiana. Sigeric ci investe già da tempo. "La prima proposta, alle 11.30 di domenica, è una visita guidata con degustazione a cura dei produttori del mercato a Palazzo Pavesi Ruschi Noceti, una delle dimore storiche di piazza della Repubblica e uno dei luoghi del Barocco- Con le guide di Sigeric i visitatori e frequentatori del Mercato avranno la possibilità straordinaria di accedere ad uno dei Palazzi seicenteschi meglio conservati del centro storico per poi concludere, proprio lì, con una dedicata degustazione-aperitivo". Per informazioni e prenotazioni: [email protected], 331 8866241.

Natalino Benacci