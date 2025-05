La via del gusto in 7 tappe. Debutta la “Cena in tour“. Superate le 50 iscrizioni

Una passeggiata speciale, con il naso all’insù, perfetta per osservare con un altro spirito la città in un tranquillo venerdì sera. Un percorso a tappe, intervallato dalle prelibatezze di sette esercenti che offriranno a prezzo speciale e ridotto le loro migliori creazioni tipiche. L’iniziativa si chiama “Cena in tour – un viaggio di gusto” e a organizzarla per questa sera (il ritrovo è alle 18 in piazza Aranci) è Fipe Confcommercio Massa Carrara con il suo presidente Francesco Tonarelli e il presidente provinciale Confcommercio Bruno Ciuffi, nell’ambito del progetto Vetrina Toscana di Regione e Unioncamere, e con il contributo di Fonteviva. Aderiscono a questa prima edizione pilota come detto sette locali di Massa: Snow Bar; Il Fatty; Osteria del Borgo, Osteria i Tre Compari; Pizzeria Pepe Rosa; Gelateria Chocolat; La Bodeguita. Sette degustazioni, una per locale, che verranno consegnate per asporto e consumate poi in modalità take away, prima di passare alla tappa successiva. "L’iniziativa viene organizzata da Fipe Confcommercio, il gruppo dei pubblici esercizi del territorio di di Massa Carrara, anche per far conoscere il direttivo. Un vero e proprio ’tour’ con queste tappe itineranti che hanno l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei prodotti del territorio e le ricette ad esso legate – spiega Martina Carnicelli, funzionaria organizzativa – L’augurio in futuro, vista la già alta richiesta di partecipazione, è di poter fare un tour ancora più ampio e con altre realtà. Tra l’altro, dopo questo primo evento in città, replicheremo venerdì 20 giugno a Marina di Massa".

L’idea è quella di una serata slow e sana. "Ma anche green, visto che le automobili si lasceranno e si potrà fare tutto il percorso coi propri tempi – prosegue Carnicelli – Si potrà scegliere di fermarsi in una o più di queste 7realtà: ciascun partecipante riceverà una speciale ’card’ che accoglierà i timbri delle varie stazioni e per chi li avrà collezionati tutti e 7, consegnandola in sede Confcommercio entra il 30 giugno, ci sarà la possibilità di parcipare a un’estrazione con premio finale. Le adesioni che abbiamo registrato finora sono molto alte, già superate le 50 iscrizioni". In piazza Aranci alle 18 ci sarà un desk dove ritirare il kit: solo chi avrà kit e card potrà beneficare delle promozioni nei locali aderenti. Saranno consegnante anche brochure di questi ultimi e una bottiglia di acqua Fonteviva, sponsor. Info contattando le funzionarie Confcommercio Martina Carnicelli (3493075266) e Maria Laura Panesi (3802078616).

Irene Carlotta Cicora