Pontremoli da record. I gioielli del barocco conquistano i visitatori: "Un team eccezionale"

I segreti di palazzi, chiese, ville, parchi e giardini in passerella per le due giornate di Pontremoli Barocca sono stati svelati a una marea di persone che hanno affollato il centro storico, in fila per ammirare le bellezze archiettoniche e pittoriche pontremolesi aperte grazie all’evento organizzato da Sigeric e Farfalle in Cammino. "I visitatori hanno potuto riscoprire una bellezza, allo stesso tempo, quotidiana e straordinaria, a volte sontuosa ed esplicita, altre nascosta e ferita ma sempre così profondamente nostra da definire chi siamo e ricordarci gli innumerevoli intrecci che hanno tessuto le nostre origini, lasciando impronte nel nostro patrimonio culturale quasi fossero indizi", ha detto il sindaco Jacopo Ferri. Dopo l’immersione in ville e giardini di sabato, c’erano da visitare sette siti: i Palazzi Dosi Magnavacca, Pavesi-Ruschi Noceti, Palazzo Zucchi Castellini, Vescovile, Teatro della Rosa, Chiesa di San Giacomo d’Altopascio e Oratorio di Nostra Donna.

"Facendo il giro di chiusura – commenta Francesco Bola, dirigente di Sigeric – in un attimo breve di tranquillità dopo due giornate intense di incontri, parole, intrecci, mi sono tornati alla mente vecchi ricordi di quando, tanti anni fa, partendo da zero, abbiamo aperto per la prima volta le porte di un palazzo, di una chiesa, di una villa. Sognavamo forse, senza saperlo, giorni come questi. Un progetto che viene da lontano, che tiene insieme un team eccezionale di giovani professionisti (guide, storici dell’arte, archeologi, comunicatori, creativi) e un meraviglioso gruppo di studenti motivati e pieni di talento. Questo traguardo si regge sulla fiducia di coloro che ci hanno aperto le loro porte e dei tanti che in mille modi ci hanno sostenuto, ma soprattutto sulla curiosità delle centinaia di persone che hanno deciso di partecipare, scoprire, ammirare tutta questa bellezza. E’ impossibile ringraziare tutti, ma posso dire che tante cose inimmaginabili fino a qualche anno fa prendono forma e diventano realtà". Pontremoli Barocca si è incrociata con Sharing Tuscany. E’ stata il punto di incontro degli operatori regionali e i più importanti buyer nazionali del momento su iniziativa dell’ Ambito turistico della Lunigiana. Sabato pomeriggio i buyer hanno partecipato all’appuntamento pontremolese scegliendo uno dei tour previsti in programma: la visita alle Ville o ai palazzi storici. Gli ospiti sono stati accolti alle Stanze del Teatro della Rosa dal sindaco Jacopo Ferri e dalla vice Clara Cavellini e alla sera hanno cenato cena al ristorante Ca’ del Moro.

Natalino Benacci